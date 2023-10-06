Робот-маммолог ощупывает грудь в поисках уплотнения
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Робот-маммолог ощупает грудь в поисках уплотнений и уже затем задействует все остальные приемы диагностики, включая ультразвуковое исследование. Это фактически установка полноценного мини-ультразвукового аппарата на грудь женщины.
Он для нее абсолютно безопасен, УЗИ проводится абсолютно безболезненно и не требует специальной подготовки.
С помощью устройства робот определяет состояние тела и позволяет назначить необходимое лечение в зависимости от симптомов болезни.
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