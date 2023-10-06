Робот-маммолог ощупывает грудь в поисках уплотнения

Робот-маммолог ощупает грудь в поисках уплотнений и уже затем задействует все остальные приемы диагностики, включая ультразвуковое исследование. Это фактически установка полноценного мини-ультразвукового аппарата на грудь женщины.

Он для нее абсолютно безопасен, УЗИ проводится абсолютно безболезненно и не требует специальной подготовки.

С помощью устройства робот определяет состояние тела и позволяет назначить необходимое лечение в зависимости от симптомов болезни.