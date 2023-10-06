Спорт и психическое здоровье: как превратить тренировку в медитацию

При таком отношении к тренировкам в вашем организме будет очень много эндорфинов, и вам станет хорошо. И вы будете чувствовать себя во время тренировок как в медитации, как будто вы находитесь в осознанном сновидении.Только не расслабляйтесь слишком сильно, помните: расслабление ума – это стресс для него, и он начинает отключаться.

Так же как для физического тела очень важно движение, для вашего физического тела также важно движение как воздух, как вода.

Движения должны быть естественными, они не должны быть механическими, то есть вы должны чувствовать движение там, где чувствуете. Вы должны чувствовать, как работает ваше тело, как оно движется, как работают ваши мышцы.

Когда вы чувствуете движение, вы начинаете лучше осознавать, что вы делаете.

В таком состоянии нет необходимости во внешнем стимуле, вы и так все знаете. Вам только нужно расслабиться, и весь остальной мир подчиняется вашему.Если тело работает слишком тяжело, замедляется его естественное течение, и это плохо, потому что такое состояние может привести к болезням.Нужно просто не заставлять себя, если вы не чувствуете в себе энергии.

Как только вы почувствуете, что тело еще не готово, можно немного добавить нагрузку, не больше. Не заставляйте себя двигаться больше, просто расслабьтесь.А после занятий можете продолжать делать упражнения на расслабление, повторять мантру, погружаться в медитативное состояние, и через 3–4 часа все придет в норму, движение восстановится, ощущения при этом будут такими же, как во время занятия.