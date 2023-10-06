 

Российский полузащитник Александр Головин был признан лучшим игроком клуба «Монако»

06.10.2023, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российский полузащитник Александр Головин был признан лучшим игроком клуба «Монако» в сентябре, согласно официальному сообщению на веб-сайте команды. В течение трех матчей, Головин забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также болельщики «Монако» трижды выбирали его лучшим игроком месяца в сентябре.

Следует отметить, что 17 сентября в игре против «Лорьяна» Головин сделал свой дебют как капитан команды. Директор по футболу «Монако», Тьяго Скуро, также выразил свою поддержку Головину, называя его лидером и одним из ключевых игроков клуба. Он заметил, что Головин заслуживает капитанской повязки и можно даже назвать его ветераном команды.

Александр Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в РФ и имеет контракт до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне (2022/2023) он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, забив восемь голов и отдав семь результативных передач.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Что сделано Китаем, США и Японией для подготовке к войне за Тайвань

07.10 / Ольга Бузова получит звание Заслуженной артистки Российской Федерации

07.10 / Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

07.10 / Бразильские охотники показали видео с убитой чупакаброй

07.10 / Ученые: «мексиканские пришельцы» могут быть настоящими

07.10 / Мнение: О пощёчине России… Он совсем слетел с катушек?

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Миражи 1937-го года” на фоне СВО

07.10 / Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: США обвинили КНДР в поставках артиллерии в Россию

07.10 / Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика