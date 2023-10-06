Российский полузащитник Александр Головин был признан лучшим игроком клуба «Монако»

Российский полузащитник Александр Головин был признан лучшим игроком клуба «Монако» в сентябре, согласно официальному сообщению на веб-сайте команды. В течение трех матчей, Головин забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также болельщики «Монако» трижды выбирали его лучшим игроком месяца в сентябре.

Следует отметить, что 17 сентября в игре против «Лорьяна» Головин сделал свой дебют как капитан команды. Директор по футболу «Монако», Тьяго Скуро, также выразил свою поддержку Головину, называя его лидером и одним из ключевых игроков клуба. Он заметил, что Головин заслуживает капитанской повязки и можно даже назвать его ветераном команды.

Александр Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в РФ и имеет контракт до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне (2022/2023) он провел за клуб 34 матча в чемпионате Франции, забив восемь голов и отдав семь результативных передач.