 

Заблокировать Yandex Go в Узбекистане до декабря могут за отказ регистрации в качестве налогового резидента

06.10.2023, 21:40, Разное
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Налоговый комитет Узбекистана вынес требование к сервису Yandex Go о регистрации как налоговому резиденту страны до декабря, иначе грозит блокировка. Компания уже ведет переговоры с налоговым комитетом по вопросу локализации.

Как рассказал Налоговый комитет в своем Telegram-канале, компании Ridetech International B.V., владеющей Yandex Go, были предъявлены требования организовать свою деятельность в соответствии с законодательством в течение двух месяцев.

Основными условиями требования являются регистрация в качестве налогового резидента, уплата налогов и интеграция сервиса в электронную систему налоговых органов Узбекистана для предоставления клиентам фискальных чеков. Если компания не выполнит эти условия к 1 декабря, то Налоговый комитет потребует заблокировать сервис на территории страны.

Ранее в этом году в комитете сообщили, что доходы нидерландской компании Ridetech International, которая владеет Yandex Go, не облагаются налогами из-за соглашения об избежании двойного налогообложения между Узбекистаном и Нидерландами.

Источники также подтвердили, что условия разделения активов “Яндекса” между российскими и международными структурами изменились после критики сооснователя компании Аркадия Воложа в связи с военными действиями в Украине. Сумма сделки снизилась с $250 миллионов до $70-80 миллионов, но собеседники считают, что для г-на Воложа важнее возможное снятие европейских санкций.


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