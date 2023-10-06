Прогноз аналитика Исакова: Укрепление рубля связано с охлаждением кредитного рынка в России

Курс рубля может укрепиться относительно доллара и евро, если кредитный рынок в РФ подвергнется охлаждению. Такой прогноз был высказан аналитиком по РФ от Bloomberg Economics, Александром Исаковым, и его слова цитируются в Telegram-канале “Коммерсантъ FM”.

Два основных фактора, которые воздействуют на курс рубля, – это цены на нефть на бирже и уровень рублевых ставок. Экономист считает, что если Центробанк РФ повысит ключевую ставку до 14,5% к марту следующего года, то курс доллара вернется к уровню около 90 рублей в течение следующих четырех месяцев. Он добавил, что такой сценарий в целом будет соответствовать ожиданиям на финансовом рынке.

Еще одним способом стабилизации курса рубля, по мнению аналитика, является ужесточение нормативов возврата валютной выручки российских экспортеров. Тем не менее, он подчеркнул, что такая мера будет эффективной только на коротком сроке и не окажет значительного влияния на долгосрочную перспективу курса рубля.

На утренних торгах Московской биржи в пятницу, курс доллара поднялся до 101 рубля, впервые с 14 августа, а евро преодолел отметку в 106 рублей. По последним данным на 8:15 утра, доллар достиг 101,5 рубля, а евро – 106,9 рубля. Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК “Арикапитал”, назвал ослабление курса рубля “неадекватным” и объяснил, что оно связано с дефицитом валюты на российском рынке, включая запрет на экспорт бензина и дизеля, снижением цен на нефть и трудностями с поступлением валюты из недружественных стран.