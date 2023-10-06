 

Прогноз аналитика Исакова: Укрепление рубля связано с охлаждением кредитного рынка в России

06.10.2023, 21:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Курс рубля может укрепиться относительно доллара и евро, если кредитный рынок в РФ подвергнется охлаждению. Такой прогноз был высказан аналитиком по РФ от Bloomberg Economics, Александром Исаковым, и его слова цитируются в Telegram-канале “Коммерсантъ FM”.

Два основных фактора, которые воздействуют на курс рубля, – это цены на нефть на бирже и уровень рублевых ставок. Экономист считает, что если Центробанк РФ повысит ключевую ставку до 14,5% к марту следующего года, то курс доллара вернется к уровню около 90 рублей в течение следующих четырех месяцев. Он добавил, что такой сценарий в целом будет соответствовать ожиданиям на финансовом рынке.

Еще одним способом стабилизации курса рубля, по мнению аналитика, является ужесточение нормативов возврата валютной выручки российских экспортеров. Тем не менее, он подчеркнул, что такая мера будет эффективной только на коротком сроке и не окажет значительного влияния на долгосрочную перспективу курса рубля.

На утренних торгах Московской биржи в пятницу, курс доллара поднялся до 101 рубля, впервые с 14 августа, а евро преодолел отметку в 106 рублей. По последним данным на 8:15 утра, доллар достиг 101,5 рубля, а евро – 106,9 рубля. Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК “Арикапитал”, назвал ослабление курса рубля “неадекватным” и объяснил, что оно связано с дефицитом валюты на российском рынке, включая запрет на экспорт бензина и дизеля, снижением цен на нефть и трудностями с поступлением валюты из недружественных стран.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Что сделано Китаем, США и Японией для подготовке к войне за Тайвань

07.10 / Ольга Бузова получит звание Заслуженной артистки Российской Федерации

07.10 / Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

07.10 / Бразильские охотники показали видео с убитой чупакаброй

07.10 / Ученые: «мексиканские пришельцы» могут быть настоящими

07.10 / Мнение: О пощёчине России… Он совсем слетел с катушек?

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Миражи 1937-го года” на фоне СВО

07.10 / Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: США обвинили КНДР в поставках артиллерии в Россию

07.10 / Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика