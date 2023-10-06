 

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим из-за непогоды

06.10.2023, 21:20, Новости дня
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Осеннее ненастье накрыло Москву, но покой местных жителей охраняют городские службы. Специалисты перешли к особым действиям в условиях резкого ухудшения погоды. Они стараются для максимального комфорта и безопасности людей ввиду значительного снижения температуры воздуха.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, особое внимание со стороны городских служб уделяется функционированию систем жизнеобеспечения — это на первостепенном контроле. Москвичей активно информируют о ситуации с погодой и призывают оставаться дома, если для выхода нет важной причины.

Вследствие ожидаемого заледенения дорог особенно бдительными стоит быть автомобилистам. Не стоит парковаться около деревьев, а за рулем необходимо проявлять максимальную концентрацию. В числе обязанностей водителя — строгое соблюдение правил дорожного движения и соблюдение дистанции.

В Москве дежурят полторы тысячи аварийных бригад. Регулярно проводятся проверки во избежание чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в столице стремятся защитить от буйства стихии сооружения, объекты транспорта и торговли, а также здания на стадии строительства.


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