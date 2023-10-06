Были изобретены электронные датчики размером с молекулу

Свейн утверждал, что датчик, хотя и будет невидимым, в радиодиапазоне способен регистрировать радиоактивные вещества даже на большом расстоянии.

Однако внимание ученых привлекли именно наночастицы золота. «С этого начинается моя жизнь как ученого», – с улыбкой вспоминает Свейна Экермана декан химического факультета Гарвардского университета Джозеф Альберти.

В мае 2004 года Свейну удалось создать объект, полностью состоящий из золота. С этого момента началось его участие в создании «неньютоновской жидкости». Ученый сообщил, что температура «ненькойта» меньше температуры кипения воды, поэтому частица не опускается на дно сосуда, а идет к верхушке, где находится поршень, способствующий ее движению.