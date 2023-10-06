Ученые Университета ИТМО научили искусственный интеллект искать наночастицы,токсичные для рака

Специалисты ИТМО научились искать неработающие клетки в организме человека и наблюдать за их протеканием. Для этого ученые из Санкт-Петербургского института информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) создали программу для обнаружения и автоматического обнаружения non-functioning genealogical stem cells (NFSK).

Проект призван стать одним из ключевых этапов развития нанотехнологий, направленных на поиск и изучение так называемых молекулярных изменений, которые приводят к развитию ряда заболеваний, в том числе рака, диабета, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и многих других.

По словам руководителя разработки, заведующей лаборатории образовательных технологий Фонда “Нанотехнологии в информатике” Юлии Стражевской, очень важно создавать новые методы и инструменты, которые позволят ученым и ученым-исследователям выявлять состояния, для которых еще не существует научного объяснения.