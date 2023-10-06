 

Мнение инвестстратега Суверова: Три фактора, спровоцировавшие резкое ослабление курса рубля

06.10.2023, 20:30, Разное
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Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов выделяет три ключевых причины, которые привели к неадекватному ослаблению российского рубля. Эти факторы включают в себя дефицит валюты на внутреннем рынке, падение цен на нефть и сложности в поступлении валюты из недружественных стран.

По словам Суверова, недостаток валюты в РФ был вызван запретом на продажу топлива за рубежом, что имеет серьезное воздействие, поскольку около 30% выручки нефтяных экспортеров приходится на нефтепродукты. Кроме того, снижение цен на нефть ниже уровня $84 за баррель эталонной североморской марки Brent также оказало негативное воздействие на курс рубля.

Суверов указал также на сложности в поступлении валюты из недружественных стран, которые оказывают давление на курс рубля. Даже при стоимости нефти выше $80 за баррель, курс рубля остается под давлением. Инвестстратег также отметил, что курс в 50 рублей за доллар летом прошлого года был следствием резкого ограничения потоков капитала и обрушения импорта.

Суверов призвал Минфин и Центробанк РФ бороться с волатильностью на российском рынке. Важно отметить, что на торгах Мосбиржи в пятницу утром курс доллара достиг 101 рубля, а евро превысил отметку в 106 рублей, что стало первым разом с 14 августа. Кроме того, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев подчеркнул, что запрет на экспорт бензина и дизельного топлива сокращает валютную выручку и предложение валюты, что негативно сказывается на курсе рубля. В пятницу правительство РФ даже частично разрешило экспорт дизеля из России. Ранее аналитик Джиоев прогнозировал укрепление курса рубля до отметки ₽85 за доллар.


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