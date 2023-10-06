 

Увеличение поставок газа из России в Испанию в 2023 году на 48,2%

06.10.2023, 20:30, Разное
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Испания увеличила объем закупок газа у РФ в 2023 году на почти 50%, как пояснила компания Enagas. Согласно данным с января по сентябрь 2023 года, страна закупила эквивалент 56 490 гигаватт-часов газа, в сравнении с 38 125 гигаватт-часами за аналогичный период в 2022 году.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто выразил недовольство политикой Евросоюза, который требует от Венгрии уменьшить закупки газа из России, но не предоставляет финансовую помощь для диверсификации источников поставок энергоносителей. Сийярто подчеркнул, что руководство Евросоюза не должно диктовать Венгрии, как формировать свой энергетический баланс.

Он также отметил, что Венгрия успешно подготовилась к зимнему сезону благодаря сотрудничеству с Россией и надежным поставкам энергоресурсов.

Таким образом, увеличение объемов поставок газа из РФ в Испанию в 2023 году подтверждает растущий спрос на энергоносители и вызывает вопросы относительно политики Евросоюза в этой области.


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