Россия начала поставки бензина и дизельного топлива в Армению в ответ на запрос Еревана

Россия начала поставки бензина и дизельного топлива в Армению в ответ на запрос Еревана, согласно сообщению Министерства Иностранных Дел России, цитируемого ТАСС. Объем поставок составляет 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива.

Эта инициатива стала необходимой в свете роста цен на бензин в Финляндии, где он стоит в пять раз дороже, чем в России, по словам финского политолога Йохана Бекмана. Этот рост цен является результатом санкционной политики и затронул страны, которые ввели санкции против России.

Бекман подчеркнул, что восточная часть Финляндии, которая ранее сильно зависела от российских туристов и сотрудничества с Россией, была наиболее сильно пострадавшей от санкций. В этом регионе цены на недвижимость упали, закрылись кафе и отели.

Кроме того, политолог отметил, что тарифы на электроэнергию, привязанные к биржевым ценам, выросли в 17 раз. В Германии также сообщали об отсутствии значительного влияния санкций на жизнь граждан, несмотря на опасения на Западе.