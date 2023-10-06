 

Россия начала поставки бензина и дизельного топлива в Армению в ответ на запрос Еревана

06.10.2023, 20:30, Разное
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Россия начала поставки бензина и дизельного топлива в Армению в ответ на запрос Еревана, согласно сообщению Министерства Иностранных Дел России, цитируемого ТАСС. Объем поставок составляет 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизельного топлива.

Эта инициатива стала необходимой в свете роста цен на бензин в Финляндии, где он стоит в пять раз дороже, чем в России, по словам финского политолога Йохана Бекмана. Этот рост цен является результатом санкционной политики и затронул страны, которые ввели санкции против России.

Бекман подчеркнул, что восточная часть Финляндии, которая ранее сильно зависела от российских туристов и сотрудничества с Россией, была наиболее сильно пострадавшей от санкций. В этом регионе цены на недвижимость упали, закрылись кафе и отели.

Кроме того, политолог отметил, что тарифы на электроэнергию, привязанные к биржевым ценам, выросли в 17 раз. В Германии также сообщали об отсутствии значительного влияния санкций на жизнь граждан, несмотря на опасения на Западе.


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