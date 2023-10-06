Немецкий эндокринолог Маттиас Блюхер рассказал о феномене ожирения

Немецкий эндокринолог Маттиас Блюхер пояснил о феномене ожирения на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета. Он подчеркнул, что даже у стройных и худых людей может быть избыток жира в организме, отчасти незаметный.

Обычно оценка наличия ожирения и избыточного веса основывается на Индексе Массы Тела (ИМТ). Однако, согласно Блюхеру, этот показатель может быть вводящим в заблуждение. Например, у человека с низким ИМТ может быть недостаток мышечной массы, и жир начинает занимать её место, что может привести к ожирению.

Феномен ожирения также включает в себя случаи, когда избыточный жир не наносит вреда здоровью. Примерно каждый пятый человек с ожирением не страдает от диабета второго типа, повышенного уровня сахара в крови, гипертонии или высокого холестерина.

Исследователи предполагают, что каждый человек имеет индивидуальный целевой ИМТ, превышение которого может быть вредным для здоровья. Однако Маттиас Блюхер подчеркивает, что даже у людей с метаболически здоровым ожирением есть риски, включая болезни сердца, цереброваскулярные заболевания и сердечную недостаточность.

Он заключает: “Людям, даже имеющим метаболически здоровое ожирение, лучше избавиться от избытка жира, так как он может вызвать серьезные заболевания, включая болезни сердца, ожирение печени и проблемы с почками.”