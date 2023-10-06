 

Немецкий эндокринолог Маттиас Блюхер рассказал о феномене ожирения

06.10.2023, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немецкий эндокринолог Маттиас Блюхер пояснил о феномене ожирения на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета. Он подчеркнул, что даже у стройных и худых людей может быть избыток жира в организме, отчасти незаметный.

Обычно оценка наличия ожирения и избыточного веса основывается на Индексе Массы Тела (ИМТ). Однако, согласно Блюхеру, этот показатель может быть вводящим в заблуждение. Например, у человека с низким ИМТ может быть недостаток мышечной массы, и жир начинает занимать её место, что может привести к ожирению.

Феномен ожирения также включает в себя случаи, когда избыточный жир не наносит вреда здоровью. Примерно каждый пятый человек с ожирением не страдает от диабета второго типа, повышенного уровня сахара в крови, гипертонии или высокого холестерина.

Исследователи предполагают, что каждый человек имеет индивидуальный целевой ИМТ, превышение которого может быть вредным для здоровья. Однако Маттиас Блюхер подчеркивает, что даже у людей с метаболически здоровым ожирением есть риски, включая болезни сердца, цереброваскулярные заболевания и сердечную недостаточность.

Он заключает: “Людям, даже имеющим метаболически здоровое ожирение, лучше избавиться от избытка жира, так как он может вызвать серьезные заболевания, включая болезни сердца, ожирение печени и проблемы с почками.”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Что сделано Китаем, США и Японией для подготовке к войне за Тайвань

07.10 / Ольга Бузова получит звание Заслуженной артистки Российской Федерации

07.10 / Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

07.10 / Бразильские охотники показали видео с убитой чупакаброй

07.10 / Ученые: «мексиканские пришельцы» могут быть настоящими

07.10 / Мнение: О пощёчине России… Он совсем слетел с катушек?

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Миражи 1937-го года” на фоне СВО

07.10 / Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: США обвинили КНДР в поставках артиллерии в Россию

07.10 / Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика