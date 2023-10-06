Российская экономика возвращается к бартерным сделкам в условиях санкций и сложных валютных расчетов

В современной российской экономике бартерные сделки снова становятся актуальными. Федеральная таможенная служба регистрирует их все чаще в международных сделках, как пишет издание “Ведомости”. Этот тренд также подтверждают Минпромторг и РСПП. Операции в рамках бартера включают в себя не только товары, но и услуги, работы и даже интеллектуальную собственность, как поясняет служба для бизнесменов.

Хотя бартер не нов для РФ и активно использовался в 1990-х годах, он вновь становится неотъемлемой частью экономики из-за сложностей с валютными расчетами между странами. Оксана Лукичёва, ведущий аналитик компании “Финам”, отмечает, что доля бартерных операций в экономических трансакциях растет, особенно после введения санкций. В 2022 году начались первые бартерные операции, включая обмен российскими удобрениями на бразильский кофе. Эти операции не ограничиваются только Россией, и мировые рынки вовлечены в них.

Главная причина роста бартерных сделок заключается не в нехватке товаров или сложности ценообразования на мировых рынках, а в проблемах с финансовыми расчетами. Сейчас компании используют цифровые агрегаторы для поиска партнеров по обмену. Эти платформы разрабатываются сами участниками сделок, включая индийских бизнесменов.

По словам представителей Минфина, бартерные схемы поощряются властями, так как товарный обмен считается более предпочтительным, чем расчеты в недружественных валютах. Однако на практике сложно найти равноценные варианты для таких сделок, особенно когда РФ продает природные ресурсы и сельскохозяйственное сырье, а взамен требуются станки и оборудование.

Сложности внешнеторговых связей возникли также с Индией, где возникла проблема с оплатой в рупиях. РФ отправила нефть на миллиард долларов эквивалентом в индийской валюте, но не смогла найти товары, которые ей нужны в обмен. В этом контексте, бартерные операции с Китаем могут иметь перспективу, так как Китай производит широкий спектр промышленных товаров, которые могут удовлетворить потребности российского рынка.