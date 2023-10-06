Сравнение камеры Xiaomi 13T и iPhone 11 Pro Max: DxOMark оценки и характеристики

Эксперты DxOMark провели тестирование камеры смартфона Xiaomi 13T и сравнили ее с камерой iPhone 11 Pro Max. Xiaomi 13T получил оценку в 123 балла.

Камера Xiaomi 13T оснащена основным модулем разрешением 50 Мп, ультраширокоугольным модулем на 12 Мп и телеобъективом с разрешением 50 Мп. По мнению экспертов, в хороших условиях освещения она отлично справляется с фотографированием, предоставляя снимки с точной экспозицией, широким динамическим диапазоном и быстрой автофокусировкой. Однако в сложных условиях освещения наблюдается цифровой шум, неточный баланс белого, виньетирование и неправильная контрастность. Кроме того, отмечается неестественный тон кожи на фотографиях.

Видеосъемка также имеет свои преимущества и недостатки. С одной стороны, качество видео высокое благодаря стабилизации и правильному балансу белого. С другой стороны, иногда наблюдается неточная экспозиция, что может привести к засветам или сильно затемненным участкам на видео.

По общей оценке DxOMark, Xiaomi 13T занял 60 место, получив 123 балла, что на один балл больше, чем у iPhone 11 Pro Max. Лидером в рейтинге DxOMark остается Huawei P60 Pro с результатом в 156 баллов.

Смартфон Xiaomi 13T был представлен в конце сентября и оснащен чипом Mediatek Dimensity 8200 Ultra, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 144 Гц и максимальной яркостью 2600 нит. В РФ его можно приобрести по цене от 48 тыс. рублей. Ранее в РФ были замечены проблемы с техникой Xiaomi из-за масштабного сбоя.