“Я должна быть сильной”: Седокова рассказала об эмоциональном истощении

Поп-звезда Анна Седокова пожаловалась, что несколько месяцев назад довольно сильно поправилась из-за пережитых потрясений.

Как рассказала бывшая участница группы “ВИА Гра”, она находилась в тяжелом моральном состоянии и призналась, что ощущала себя слабой. Анна откровенно поделилась тем, что у нее появились ужасные мысли: “жизнь проходит мимо”.

На фоне происходящего у Седоковой возникли проблемы с лишним весом, по ее признанию. Но поп-звезда сказала сама себе: “Я должна быть сильной” и смогла выйти из депрессии.

Анна Седокова рассказала об эмоциональном истощении на премии ЖАРА и вместе с этим успела продемонстрировать свои роскошные формы.

Как выяснилось, последние месяцы Седокова переживала нечто личное, что повергло ее в размышления о тленности бытия и вот это вот все. Анна не стала раскрывать подробностей, но, очевидно, что это было серьезное нервное потрясение, которое отразилось на фигуре артистки.

Однако, несмотря на это, Седокова сумела взять себя в руки и похудеть на девять килограммов.

Ранее Дни.Ру писали о том, что Анна Седокова уехала от своего бывшего мужа Яниса Тиммы из США после выпуска сингла про предательство и безответную любовь.