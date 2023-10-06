 

Букмекеры объявили о готовности сформировать призовой фонд для Игр дружбы

06.10.2023, 19:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международные спортивные соревнования “Игры дружбы” пройдут под эгидой Министерства спорта России с 15 по 29 сентября 2024 года. В программу соревнований войдут 27 видов спорта: баскетбол, легкая атлетика, теннис, бокс, синхронное плавание, скейтбординг и другие.

Грядущие сореванования обсудили на первом форуме “Азартные игры: отчисления на спорт”. Мероприятие объединило руководителей органов власти, спортивных организаций и букмекерских компаний.

Заместитель министра спорта Одес Байсултанов назвал Игры дружбы вызовом спортивным недоброжелателям России и демонстрацией силы и мощи нашей страны.

“Эти Игры отметят ключевое место России в мировом спортивном движении”, – подчеркнул он.

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев отметил, что основная задача Игр – вернуть спорту истинные ценности и вновь объединить людей. Он уточнил, что это будут коммерческие соревновния, а победителей наградят медалями из чистого золота.

В ходе форума “Азарные игры: отчисления на спорт” также обсудили противодействие нелегальным организаторам азартных игр, борьбу с лудоманией, развитие личных брендов спортсменов и другие актуальные вопросы.

Активное участие приняли представители букмекерского сообщества. Они заявили о готовности направить средства в призовой фонд Игр дружбы.

Развитию механизма внебюджетного финансирования спорта было уделено особое внимание. В 2022 году 123 федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта получили от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) 13,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2021-м отчисления увеличились на 38%.

“За три квартала этого года мы удержали 13,2 миллиарда рублей. На конец года можно прогнозировать не менее 18 миллиардов рублей. Во многом рост связан с борьбой с нелегальными букмекерами”, – отметил генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев.

Не менее 20% отчислений будут направлять на развитие детского спорта.

“Звезды спорта рождаются из детей, поэтому очень важно, что мы можем тратить отчисления на наших деток, ведь именно они – наше будущее”, – заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

Представители спортивных федераций получили много полезной информации от букмекерских компаний. Профильным специалистам рассказали о привлечении спнсора и организации спонсорской активации на турнирах и мероприятиях, работе с аудиторией, формировании контента и прочем. Участники форума приняли решение, что он станет ежегодным.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Ночуют в офисе и нанимают телохранителей — разгул преступности в Вашингтоне напугал американских конгрессменов

07.10 / Украина: 1200 медучреждений подверглись нападениям. Всего на восстановление украинских городов необходимо 411 млрд долларов

07.10 / Россиян призвали категорически отказаться от самодельных обогревателей

07.10 / Ночуют в офисе и нанимают телохранителей — разгул преступности в Вашингтоне напугал американских конгрессменов

06.10 / Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой

06.10 / Пелагея аж вскрикнула: Билан устроил нечто на шоу “Голос. Уже не дети”

06.10 / Новое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности

06.10 / Городские службы Москвы перевели на усиленный режим из-за непогоды

06.10 / Новый SHAMAN? На Первом канале показали юное дарование

06.10 / Срочно: умер Расторгуев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика