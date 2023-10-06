Некие проблемы с танками Abrams вызывают опасения, что Запад использует украинцев как пушечное мясо

Недавно Украина получила американские боевые танки модели M1 Abrams, которые рассчитывала использовать для попыток прорвать хорошо укреплённые линии российской обороны. Но РФ предупредила, что эти танки не помогут контрнаступлению и сгорят на поле боя, как и другое оружие НАТО. Мало того, даже официальный консультативный орган в США признал, что у этой техники имеется ряд проблем. И это вызывает опасения, что Запад использует украинских солдат как пушечное мясо, отмечает WION.

Запад использует украинцев как пушечное мясо? Давайте изучим этот вопрос дальше.

Недавно Украина получила партию американских танков M1 Abrams, чтобы укрепить свои силы, которые стремятся прорвать хорошо укреплённые линии российской обороны. РФ теперь заявляет, что эти танки не изменят исход наступления, и что они сгорят так же, как и другое оружие, поставляемое НАТО.

Но официальный консультативный орган США также сделал резкие выводы относительно будущего M1 Abrams, отметив проблемы, связанные с этим танком. То есть, Запад использует украинцев как пушечное мясо?

Армейский научный совет представляет собой независимую группу экспертов, которая на федеральном уровне консультирует министра армии США. Как говорится в их исследовании, принадлежащие американской армии танки M1 Abrams не будут эффективны и не смогут доминировать на полях сражений в 2040-х годах, особенно в контексте потенциального конфликта на высоком уровне против Китая.

Теперь что касается их преимуществ: официальный консультативный совет также отметил, что преимущества этих танков в отношении мобильности, огневой мощи и защитных характеристик, находятся здесь под угрозой. Американский эксперт заявил (я цитирую), что «Китай и РФ изучили военные силы и доктрину США». Китай и РФ неустанно изучают, как действуют США, а также понимают меры, которые принимаются для взаимодействия на поле боя.

Давайте теперь посмотрим, что представляют из себя эти танки M1 Abrams. Они оснащены современной композитной броней, которая обеспечивает надёжную защиту от огня противника и от самодельных взрывных устройств. Топливо и боеприпасы размещаются в отдельных отсеках, чтобы защитить экипаж от риска взрыва собственного боекомплекта в случае, если танк получит повреждения.

Это достаточно тяжёлый танк. Он оснащён бортовым цифровым компьютером для управления огнём, который позволяет наводчику точнее направлять огонь и стрелять для поражения целей. США сделали этот танк массой 62 тысяч килограмм — так что, как видите, это достаточно мощный танк. Есть более лёгкие танки и более маневренные, однако этот весит 62 тысяч килограммов.

Также он может развивать скорость более 60 километров в час на стандартной дороге. Но если перемещаться по бездорожью, тогда танки М1 Abrams способны развивать скорость более 40 километров в час на пересечённой местности. И наконец, этому танку необходим экипаж из четырёх человек: командир, наводчик, заряжающий и водитель.

Итак, вот в чём заключаются основные характеристики танков M1 Abrams, которые были отправлены в Украину. Но по-прежнему остаётся актуальным вопрос: украинцев используют как пушечное мясо? Мы сообщим вам все подробности прямо здесь, в программе World DNA.

Дата выхода в эфир 05 октября 2023 года.

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