Украинцы хотят видеть Киев похожим на Варшаву, а не на грязный Берлин или полный наркоманов Нью-Йорк

Сегодня в ходе продолжающегося конфликта всё большее внимание привлекает именно бесцеремонность, а не мужество Киева , пишет польский журналист Бартош Бартчак. В издании Gazeta Polska он объясняет, что, выступая в роли «защитницы Запада», Украина не сумела избежать ошибок и начала терять мировое сострадание и перспективы дальнейшей поддержи. Польше, в свою очередь, выпал исторический шанс принять решения о будущем всего региона.



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«Есть ли кто-нибудь, кого бы в последнее время не разозлила украинская власть? Поляки, американцы, британцы, румыны, шведы. Вместо мужества украинцев говорится об их, мягко говоря, бесцеремонности. Конечно, можно указать на увеличивающуюся нервозность, Контрнаступление не проходит так, как от украинской армии ожидало украинское сообщество и партнёры Украины. Хуже того, Россия, хотя и явно ослаблена, по-прежнему очень опасна. Если к этому добавить нейтральное отношение к российской агрессии против Украины со стороны стран третьего мира, мы получим не слишком надёжную общую картину ситуации, в которой оказался Киеве», — пишет польский журналист Бартош Бартчак в Gazeta Polska.

В статье он обращает внимание на то, что хотя украинцы из кожи вон лезут и порой добиваются результатов, они не смогли избежать ошибок, которые сегодня лишь приносят убытки. Более того, украинские власти даже толком не знают, как преодолеть эти ошибки. По мнению автора, первая ошибка украинцев заключалась в том, что они пренебрегли Дональдом Трампом. Они упустили из виду то, что либерально-демократические настроения ослабевают везде на Западе, в том числе в Америке. Они не создали никакого нарратива в отношении правых, не только американских, но и европейских. Теперь эту забытую нишу охотно взяла под прицел Москва. Однако вместо того, чтобы усвоить этот урок, украинские власти делают всё возможное, чтобы заручиться поддержкой Германии, которая до сих пор ассоциируется с либерализмом, но которая уже несколько раз предала украинцев.

Бартош Бартчак объясняет, что Украина позиционировала себя в качестве «защитницы Запада» от восточной автократии, но эта реклама не сработала. Оказалось, что Запад не обязательно хочет «защищать Запад», а Юг земного шара лишь испытал разочарование Украиной. «Оказалось, что Запад дал отступного, не только во всём незападном мире, но и в Америке и Европе. Наши соседи неправильно расставили акценты, говоря о своей борьбе. Вместо того, чтобы говорить о борьбе молодой страны с колониальным империализмом, что понимали бы все, от Латинской Америки до Центральной Европы и Африки с Азией, они говорили о борьбе западной демократии с восточным авторитаризмом», — констатирует автор.

В Gazeta Polska он подчёркивает, что первые месяцы украинского конфликта были подкреплены не мифическим «единством Запада», а скорее решимостью стран, имеющих общие интересы с Украиной, главным образом Польши и США. Это они стояли за первыми успехами Киева. «Украинские власти, однако поверили в миф о «принадлежности к Западу» и сделали ставку на членство в НАТО и ЕС. В плане альянса надежды быстро развеялись. В плане ЕС они оказались туманными и обусловленны политической игрой Берлина», — рассуждает он.

Журналист считает, что первое столкновение Украины с реальным «единством» Запада произошло во время переговоров о зерне. Польша и другие прифронтовые страны стали защищать свои интересы без оглядки на Францию ​​и Германию. Жестокая риторика не помогла Украине, Зеленский утратил расположение Польши, не получив ничего взамен. «Следовательно, сомнения в отношении Киева начали появляться в Варшаве и Вашингтоне, у ключевых союзников. И всё это произошло из-за политических ошибок», — сожалеет Бартош Бартчак.

Вместо того чтобы брать на себя дурацкую роль «оплота западного либерализма», Украине следовало позиционировать себя в роли противника империализма, не российского, не восточного, не самодержавного, а просто империализма. В таком случае она могла бы громко кричать, что нет государств, которые имели бы больше прав, чем другие.

Сложившейся ситуацией, в которой украинцы теряют симпатии мира и шансы на большую поддержку, автор предлагает воспользоваться Польше. По его мнению, как это ни парадоксально, но она повысила свой имидж благодаря последним конфликтам и пришло время действовать. «Нападки Зеленского на Польшу только укрепляют наши позиции в качестве страны, которая первой помогла Украине, и власти которой не оказывают ей должной благодарности», — уверен он. Более того, провал украинского контрнаступления и имиджевой стратегии, по его оценкам, в состоянии обратить взгляды простых украинцев на новые лица. «И здесь Польше выпадает большой шанс. Наша страна, имея реальную симпатию со стороны восточных соседей и многочисленной украинской диаспоры у себя дома, могла бы продвинуть новых людей на Днепр, чтобы тем самым отодвинуть прогерманских политиков от власти в Киеве», — полагает он.

В отношениях с Украиной Польше не стоит забывать о том, что это именно она находится в лучшем положении, призывает Бартчак. «Российская армия на долгие годы утратила свой потенциал. Союз между Германией и Россией был разрушен, будем надеяться, что на как можно дольше. Наше отношение к различным вопросам вызывает уважение к нам в мире. Для Варшавы именно Киев по-прежнему продолжает оставаться просителем. С Вислы к Днепру текут первые инвестиции. Именно с Вислы к Днепру прибудут первые танки, если Украина когда-нибудь действительно будет готова вернуть себе Крым и Донбасс»*, — заявляет Бартчак.

«И именно на Висле, а не на Днепре будут приниматься решения о будущем региона. Следовательно Польша может позволить себе пропустить мимо ушей комментарии Зеленского. Ведь Зеленского однажды может больше не оказаться в Киеве. Однако в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и даже Донецке найдутся люди, которые захотят иметь Варшаву на Днепре. Ни полного грязи и бандитов Берлина, ни полного наркоманов и бездомных Нью-Йорка, а именно Варшаву. Они захотят сотрудничать с Польшей. Надо им лишь предоставить такую ​​возможность», — резюмирует журналист Бартош Бартчак в Gazeta Polska.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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