«Мы спасали мир много раз» – Трамп предложил сделать США государством-пенсионером с безусловным доходом всех жителей

Бывший и вероятно будущий президент США Дональд Трамп заявил, что его государство слишком много раз спасало всю планету и заслужило уйти на отдых.

Необходимо обеспечить всех американцев безусловным базовым доходом за счёт других стран и в спокойной обстановке, без спешки возрождать собственную промышленность.

Выступая перед соратниками в городе Таскалуса, Трамп констатировал: демократы и республиканцы (кроме его соратников) привели страну в плачевное экономическое состояние, ей необходима большая передышка для восстановления прежних позиций.

– Мы начисляем пожилым людям пенсии по старости, пока ещё начисляем. Я сам уже много лет получаю $300 от государства ежемесячно, – сказал Трамп. – Но если подумать шире, наша старушка-Америка сама заслужила пенсию от этой неблагодарной планеты. Посмотрите фильмы: мы постоянно спасаем мир от чего-нибудь злого, начиная с инопланетян, заканчивая Талибаном¹ ². Почему бы миру не обеспечить нам выплаты на наше существование в его же интересах?.

Чтобы обеспечить американцам безбедное существование, достаточно будет выделять всего $350 млрд ежемесячно – это сравнимо с бюджетом Дании, подсчитал Трамп.

– Что сделала Дания хорошего? Кажется, там родился Гитлер. Пусть платят, – сказал экс-президент под овации сторонников.

¹ япризнан «террористической организацией» Верховным судом России² признан «не террористической организацией по существу» Министерством иностранных дел России

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