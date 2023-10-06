Мнение: Где взять больше программистов

В России, оказывается, проводят ещё и Цифровой диктант. Я ко всем диктантам отношусь по умолчанию скептически, грамотным я стал не из-за диктантов. В детстве и подростковом возрасте я объедался книгами, а дальше завёл блог, и добрые комментаторы любезно указывали мне на ошибки в стиле и в синтаксисе.

Проект «Тотальный диктант», когда вся Россия пишет текст под диктовку, я невзлюбил изначально. Идея подобного диктанта густо замешана на старчестве и непотизме. На нижнем уровне, среди пишущих под диктовку, прилежные отличники-зубрилы, которые бездумно выучили кучу бессмысленных правил. На верхнем уровне, среди почётных организаторов, модные тусовщики, нашедшие себе «интеллектуальную» нишу. Человеку, который реально умеет что-то делать — писать тексты, например, — на этом празднике жизни делать нечего, для меритократии там места нет. Мероприятие подчёркнуто бесполезно: это не для тех, кто умеет работать, а для тех, кто умеет отчитываться о том, что работал.

Отсюда вытекает закономерное — среди авторов Тотального диктанта полно господ типа открытого иноагента Дмитрия Глуховского и открытого иноагента Дмитрия Быкова. Иначе и не могло быть — подобные мероприятия являются неодимовым магнитом для одухотворённых, модных, хорошо встроенных в креативную тусовку персон. Аналогичным образом некоторое время назад было модно выстраивать активистов в форму слова «Россия» и фотографировать их с квадрокоптера. Очень удобное занятие для тех, кто к реальному делу не приспособлен, но для набора политических очков что-то «патриотическое» делать должен.

С Цифровым диктантом не всё так просто — кажется, внутри там действительно нечто похожее на полезный ликбез. Я поглядел вопросы 2020: есть и странные, и нормальные. К примеру (ссылка):

— Что нельзя оплатить на Госуслугах: штрафы ГИБДД, судебные и налоговые задолженности, ОСАГО?

— Буквы каких алфавитов можно использовать в доменной зоне .рф?

— Как часто нужно копировать файлы со своего компьютера в облако?

— Какого функционала нет в автонавигаторах?

— Чего нельзя сделать во время прямой трансляции в соцсети?

В целом, повторюсь, не всё так плохо. Однако я очень сомневаюсь, что подобный диктант действительно поможет подготовить «кадры для цифровой экономики», как заявлено на его сайте (ссылка).

Круг вопросов из теста живо напомнил мне про определённый типаж — про деловитых девушек-начальниц из российских корпораций, которые отвечают за пиар в соцсетях. Они отлично знают все новые функции айфонов, являются крепкими потребителями цифрового контента, и, вообще, находятся внутри передового пузыря из тиктокеров, инстраграмщиц, лидеров мнений и прочих инфлюэнсеров. Их телефоны непрерывно гудят от входящих сообщений, а суть их работы заключается в том, чтобы поддерживать хорошие отношения с видеоблогерами, кандидатуры которых не вызовут недоумения у начальства. Проще говоря, это политика — надо нравиться нужным людям, и надо быть на гребне волны, чтобы знать все свежие мемы, актуальные для твоей богемной прослойки.

Полезна такая работа, или нет, вопрос дискуссионный. Полагаю, скорее полезна, но это слишком обширная тема, чтобы я мог отвлечься на неё внутри другого поста. Однако вот в чём слабое место идеи Цифрового диктанта: дефицита компанейских девушек с айфонами, с ходу называющих нужных незнакомцев на ты, в России нет. Таких специалистов полно, в самых разных областях: кто-то из них работает с чиновниками, кто-то с блогерами, кто-то с недвижимостью. И если вдруг отличной продажнице, которая ищет крупные коммерческие помещения, потребуется переключиться на поиск айтишников, она выучит всю эту мелочёвку про правила ведения ютуб-трансляций за две недели. А дальше у неё будет всё то же самое, что и на прежнем месте: находим нужного человека, очаровываем его улыбкой и доводим за руку до подписания договора с нашей корпорацией.

Повторюсь: дефицита тех, кто умеет размещать ролики на Ютубе в России, нет. Это доказывается зарплатами, например, которые в этой отрасли довольно низки. В России есть дефицит тех, кто умеет программировать на Котлине, Питоне и 1С. А к этой публике Цифровой диктант отношения не имеет: они вообще работают в другой сфере.

Полагаю, куда эффективнее была бы прямая реклама программирования. Более конкретно — демонстрация оскорбительно успешного программиста, который:

— обладает откровенно плохой внешностью: толстый, неспортивный, с неудачными чертами лица, с плохой кожей, нелепо одетый;

— неуклюже ведёт себя перед камерой, робеет, прячет руки, смотрит в сторону;

— показывает толстую пачку пятитысячных, объясняя, что это вот зарплата за прошлый месяц, не знаю уже, куда деть, может, с балкона забавы ради разбросаю;

— упоминает новый бентли и эксклюзивный айфон в сапфировом корпусе;

— сидит на диване в компании двух ослепительно ярких трофи-девушек, которые смотрят на него со жгущей прямо через экран похотью.

Понятно, что роль такого программиста должен играть хороший актёр. Эффект же от рекламы будет следующим: огромное количество школьников старшего возраста задумается о том, чтобы взять парня на экране за ролевую модель. Многие из них тем же вечером засядут за курс по Джаве, чтобы добиться через несколько лет успеха в айти и получить ресурсы на исполнение нехитрых подростковых желаний.

Что же касается всяких тусовок на тему русского языка, на тему айти или на тему патриотизма… Я не вижу сценария, при котором школьник, написав Цифровой диктант, загорится интересом к программированию. Да, согласен, надо уметь пользоваться Авито, Госуслугами и кто там ещё свои вопросы для этого диктанта предлагает, это полезно. Но ни подростка, ни взрослого цифровой сдачей показаний счётчиков воды всерьёз не увлечёшь. Хотите больше программистов? Тогда с максимальной доходчивостью объясните целевой аудитории, что быть программистом круто, причём круто не в плане «будешь решать интересные задачи», а в варварски-животном ракурсе — «заработаешь уважение мужчин и любовь женщин». Вся остальная инфраструктура, от обучающих курсов до охотников за кадрами, в России уже выстроена.