Мнение: Путин и Пригожин: игра с гранатой

За отсутствием в России всякой публичной политики, а с недавних пор – и оппозиционной журналистики, люди без конца перетирают меж собой «речи Путина», которые и остаются главными информационными высказываниями за неимением каких-либо иных. Вот и сейчас – Путин на Валдае выдал свою версию крушения «Эмбраера» со всей верхушкой мятежного ЧВК Вагнер на борту. Версия оказалась настолько залихватской, что вызвала смущение даже у самой преданной пути-пут-общественности: главари Вагнера, по Путину, едва только набились в самолет, сразу же начали там нарушать беспорядки – в неумеренных количествах потреблять кокаин (Путин назвал цифру «5 кг отборного наркотика»), а также весело швыряться гранатами в салоне, что якобы и привело к закономерному итогу.

История веселая до невозможности, непонятно лишь, как тот же Пригожин на протяжении предыдущих минимум 5 лет постоянно летал со своей бандой то в Сирию, то в Африку и обратно – при таком-то вопиющем пренебрежении правилами безопасности полетов? Там же лететь по 5-10 часов, скучно, а у каждого – по Путину – при этом под рукой мешок кокаина и ящик гранат; как они удерживались, чтоб не взорвать самолет? Ведь в августе, как нам поведал Нацлидер, пассажиры Эмбраера не смогли и 40 минут полета перетерпеть – из Москвы на тот же самый Валдай (или куда они там летели – этого, кстати, так никто и не знает). Едва сели, скоро посадка – не выдержали, сразу стали нюхать, колоться и гранатами меряться. Что-то тут не сходится у Верховного Главнокомандующего!

Так решила патриотическая зет-общественность, а либеральная (в лице, например, Пастухова) так и вовсе выдала заключение, что Путин специально озвучил заведомо абсурдную версию, дабы таким образом потоптаться лишний раз на «светлой памяти» разбившихся головорезов. «Глумится горбатый главарь», в общем – как поет любимая Путиным группа, лауреат всевозможных конкурсов песни и пляски.

Словом, в вопросе глумления наблюдается редкий по нынешним временам консенсус либералов и патриотов – однако так и непроясненным остается самый темный момент во всей этой истории. Бог с ним, с самим фактом «аварии» – ежу понятно, что это был теракт, и так же нет никаких сомнений в том, кто его организовал – понятно, что люди с холодными сердцами и чистыми руками, и так же понятно, по чьему заказу.

Непонятно другое: как это вообще стало возможным. Коллективного разума зед-общественности хватило на осознание, что бывалые «солдаты удачи», прекрасно знающие – не в теории, а на практике – как работают разного рода яды, мины и взрывчатые вещества, и сами не станут играть гранатами в салоне самолета, и другим не дадут; но задать вопрос «а как они в нем вообще очутились», да еще все вместе – на это куцего умишка уже не достаёт.

Самая большая загадка – почему целых два месяца после попытки путча Пригожин и его веселые друзья не делали ни малейшей попытки скрыться, а вместо этого спокойно разгуливали по всей территории РФ, летали в самолетах, ходили в Кремль без оружия, продолжали мутить какие-то дела – словом, вели себя как ни в чем ни бывало? Ведь не может же быть, что Пригожин не понимал, с кем имеет дело? Какой-нибудь розовощекий обыватель мог бы, наверно, свято верить, что «режим не занимается политическими убийствами», «что вы! Как можно-с!» «У нас всё только по закону, по Конституции-с!» – но как мог этого не знать и не понимать Пригожин с его верными нукерами, если, собственно, они эти убийства сами же и производили по заказу Известно Кого? Все эти Моторолы, Гиви, Демьяны Бедновы – они ж не сами умерли. Моторолу, помнится, креативные пригожинские подорвали в лифте в его же доме – как бы намекая, что нефиг ездить в лифте, пешком надо ходить; и после этого они всей кодлой набиваются в самолет, чтобы лететь на нем «в гости к Путину»? Сами же не поняли своих собственных намеков?!

Совершенно неправдоподобная история. Объяснение может быть одно: Пригожин получил некие гарантии неприкосновенности после своей фактической сдачи 25 июня. Но опять же – от кого? От Путина?! Надо было быть клиническим дураком, чтобы поверить таким гарантиям от человека, на чью власть ты только что покушался. Значит, от кого-то, кто могущественнее Путина? Но кто бы это мог быть, и как такое вообще возможно? А если даже такой человек (такая сила) существует – почему ж тогда они Пригожина так быстро сдали? Или (если с самого начала собирались «кинуть»), то почему тогда так долго ждали – целых два месяца?

Вопросы заведомо без ответа. Но все лучше, чем вчерашняя клоунада.