Рупор кремлевской пропаганды: “Калашников” запустил в серийное производство снайперскую винтовку Чукавина

Оружейный концерн "Калашников" сообщил, что снайперская винтовка Чукавина успешно прошла все требуемые испытания, после чего было принято решение о начале ее серийного производства. Ранее винтовка также проходила испытания в зоне СВО, где состояла на вооружение снайперских подразделений бригад специального назначения. Отзывы о новой винтовке были положительными. Также ранее сообщалось о принятии винтовки на вооружение ВС РФ.

Война как обычно ускоряет прогресс в разработке, производстве и внедрении новых образцов вооружений.

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