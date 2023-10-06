 

Рупор кремлевской пропаганды: “Калашников” запустил в серийное производство снайперскую винтовку Чукавина

06.10.2023, 17:25, Разное
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Оружейный концерн "Калашников" сообщил, что снайперская винтовка Чукавина успешно прошла все требуемые испытания, после чего было принято решение о начале ее серийного производства. Ранее винтовка также проходила испытания в зоне СВО, где состояла на вооружение снайперских подразделений бригад специального назначения. Отзывы о новой винтовке были положительными. Также ранее сообщалось о принятии винтовки на вооружение ВС РФ.

Война как обычно ускоряет прогресс в разработке, производстве и внедрении новых образцов вооружений.

Источник: Colonel Cassad


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