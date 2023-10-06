«Та самая «Новая газета»

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06.10.2023, 17:23, Разное
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Вышел свежий номер «Той самой «Новой газеты» в PDF. Скачать и распечатать 26-й номер можно по ссылке
Когда и почему жестокость превратилась в патриотизм? О том, как всходили и распускались эти цветы зла, — в материале «Комендантский век» Татьяны Брицкой. И комментарий психолога Сергея Ениколопова: «Это вовсе не разговор о том, что от народа скрывают правду. От народа надо скрыть жестокость». Ту, которая стала государственной политикой.

А также в номере:▪️ Правозащитник Александр Черкасов — рассказ очевидца об исходе армян из Карабаха; ▪️  Ирина Тумакова* в беседе с демографом Алексеем Ракшей — о том, как СВО повлияла на рождаемость (спойлер: маткапитал повлиял сильнее!);▪️  В рубрике «Что это было?» — Маргарита Симоньян с ее затеей ядерного взрыва над Сибирью; ▪️  Из истории: как в советское время преследовали гомосексуалистов;▪️  Ирина Петровская о свежевышедшей биографии Никиты Михалкова. * внесена властями РФ в реестр «иноагентов»

Источник: Новая газета


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