Скандалы: Дорогие науки

Почему в России происходит стремительный рост цен на образование?

Семестр обучения в российских государственных вузах подорожал с 2000 года в 11 раз — с 7 000 до 78 000 рублей, говорят данные Росстата. Согласно исследованию, проведенному Высшей школой экономики за 2022 год, стоимость первого курса в российских университетах выросла на 11% по сравнению с 2020 годом и на 19% по сравнению с 2019 годом. Рост цен на образование продолжается уже в течение нескольких последних лет. Исключением стал, пожалуй, 2020 год, когда расценки были заморожены по решению президента.

Обучение в средних профессиональных учебных заведениях тоже стало накладнее в 9 раз: 4 200 рублей за семестр против 39 600 сейчас. Одновременно сообщается, что свыше 800 человек поступили на бюджет в лучшие университеты и институты России, пройдя по квотам для участников военных действий на Украине и их детей. При этом четверть льготников вообще не сдавала вступительные экзамены.

Эксперты отмечают, что в России растут цены на обучение как в престижных вузах, так и в региональных учебных заведениях. Однако, несмотря на то, что стоимость обучения по многим специальностям растет, популярность их не падает.

Если посмотреть на среднюю стоимость обучения на коммерческом отделении в ведущих московских вузах за год, захватывает дух. Судите сами.

— МГУ — 393 628 ₽

— Московский государственный институт международных отношений — 638 868 ₽

— Российская академия музыки им. Гнесиных — 502 927 ₽

— Московский государственный технический университет им. Баумана — 344 114 ₽

— Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова — 404167 ₽

— Московский архитектурный институт — 285147 ₽

— Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина — 312 441 ₽

— Российский университет дружбы народов — 244 625 ₽

Причем, это очень средняя стоимость, на некоторых факультетах этих вузов стоимость обучения в год превышает 700 тысяч. В одном только Сеченовском университете цена обучения по специальности «Лечебное дело» увеличилась в этом году почти на 250 тыс. рублей, на стоматологии и вовсе дошла до 700 тысяч. Нехитрые подсчеты заставляют привести просто астрономические цифры. Так, общая стоимость всех шести лет подготовки по специальности «Лечебное дело» (шесть курсов) поднялась в Первом МГМУ им. Сеченова до 4,48 млн рублей, по специальности «Педиатрия» — до 2,76 млн рублей, по «Стоматологии» — до 3,91 млн рублей. В МГМСУ им. А. И. Евдокимова цена первого года по специальности «Лечебное дело» выросла с 410,8 тыс. до 430 тыс. руб., по «Стоматологии» с 490 тыс. до 520 тыс. рублей. Все расценки приведены для очной формы обучения.

И это при том, что во врачах в стране острый дефицит — примерно такой же, как в айтишниках и инженерах, если не выше…

Причину повышения стоимости на коммерческих отделениях медицинских вузов прокомментировала «НИ» директор Института экономики здравоохранения НИУ Высшая Школа экономики Лариса Попович:

«В этом году по новым условиям приема на льготных основаниях принимали на бюджет участников СВО, их детей, а также граждан вновь присоединенных к России территорий. Число квотированных бюджетных мест на них могло оказаться достаточно высоким, и эту стоимость вузы распределили между обучающимися на платной основе. То есть разложили на всех остальных попросту говоря. Не надо забывать и о росте стоимости материалов в медвузах, это препараты в анатомичке, различные реактивы. Плюс стоимость аренды помещений, зарплата преподавателей. К тому же очень много абитуриентов выбрали медицину в этом году. Это и понятно, у медиков гарантированная стабильная зарплата и занятость».

Помимо этого среди причин роста стоимости на обучение в государственных вузах эксперты называют инфляцию. Исходя из этого обстоятельства, Минобр провел коррекцию стоимости обучения в большинстве образовательных программ. В отдельных случаях произошло повышение на 5-8%, в других случаях — до 15%. Особенно серьезное увеличение коснулось тех направлений, которые изначально были более доступными — это связано с ростом базовых затрат на образование.

«Мы давно живем не в ценах 2000 года, почему должны платить за обучение столько же, сколько 23 года назад? — считает профессор Института развития экономики ВШЭ Ирина Абанкина. — Сейчас средняя зарплата учителя в Москве — 120 тысяч рублей, почему преподаватели вузов должны получать меньше? Коммуналка дорожает, бензин дорожает, вместе со всем этим растет и стоимость обучения. Инфляция в России сейчас в 2 раза выше, чем в Европе, поэтому могу предположить, что стоимость обучения будет расти и дальше. При этом число бюджетных мест будет увеличиваться, особенно на востребованные специальности — IT, инженерию, педагогику».

Помимо этих факторов стоит, вероятно, учесть еще один: с начала предыдущего года студенты из России столкнулись с трудностями при стремлении поступить в учебные заведения за границей. Эта ситуация повлияла на то, что в сейчас большинство абитуриентов рассматривают варианты образования внутри страны.

Стоит упомянуть, что в этом году количество бюджетных мест в российских вузах было увеличено на 8,2 тыс. и составило 630 тыс. Из них 37 тыс. — это места в новых российских регионах. Новые бюджетные места в основном получили региональные вузы, столичные это коснулось в меньшей степени.

Ирина Мишина