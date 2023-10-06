 

Новосибирские ученые были награждены за инновационные сорта сырья для производства пива

06.10.2023, 17:10, Разное
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Выставка прошла с 26 февраля по 3 марта в новосибирском Экспоцентре. Ее организаторами выступили министерство сельского хозяйства Новосибирской области, правительство города, при участии мэрии Новосибирска, Сибирского федерального университета, Новосибирской государственной сельскохозяйственной академии, Сибирской медакадемии и Российского зернового союза.
 
На выставке были представлены около 1000 производителей, переработчиков, научных организаций, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также представители бизнес-структур из разных регионов России.

 В качестве основных участников на выставке были представители производства солода, хмеля, дрожжей, пивоваров, сельхозпроизводителей и крупных поставщиков сырья.
Официальным партнером выставки в этом году выступил “Соевый изолят”.


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