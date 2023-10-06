Что с того, что обезьян и кусаюсь, — я же пьян!

Эх, зря все-таки американцы клевещут на наших родных медведей — дескать, водку хлещут без меры и вечно пьяные. На своих обезьян бы посмотрели! Вот пару дней назад у них в Индианаполисе — кто подзабыл или слыхом об этом городе не слыхивал, так он в США — из дома удрал мартын по имени Момо. Набрался весельчак дармового пива — и ну кусаться и бесчинствовать!

Покинув дом своего владельца Уэйна Фама, а было это в среду (4 октября), Момо устремил свои лапы к мусору в полной уверенности, что там уж ему точно что-то перепадет. И не ошибся!

Соседи заметили его пьющим пиво из мусорного бака. Уж сколько его там было, неизвестно, ну а местные жители учета спиртному не вели. Только сообщили бедняги, что беглец, прежде чем укусить первую жертву, приложился именно к этому пенному напитку.

Пока примат носился по восточной части Индианополиса, полицейские изо всех сил пытались его выследить. А тому так понравилось на свободе, что он продолжил яростно кусать местное население. Некие его представители стали свидетелями, как обезьяна устраивала погромы в гаражах, палисадниках и на крышах автомобилей. Раздраженный Уэйн зашел в Facebook, чтобы выразить свои опасения и поведал френдам вечером все в ту же среду:

«Момо в настоящее время пропал. Он спрыгнул с нашего забора сегодня около 16.45. Главный перекресток — проспект Миттхеффера и Роулза. Пожалуйста, любая информация поможет! Спасибо!»

Он призвал людей, если те вдруг заметят Момо, «не приближаться к нему» и «просто вызвать полицию или службу по контролю за животными». Число жертв на данный момент неизвестно. Полиция еще не подтвердила, были ли полученные жителями травмы вызваны укусами обезьян.

Лейтенант Шейн Фоули подтвердил The US Sun:

«Офицеры действительно отреагировали и оказали помощь Службе по уходу за животными со сбежавшей по соседству обезьяной».

В последний раз коварного Момо видели возле 10-тысячного квартала Гейт-Драйв в среду вечером. Полицейские тоже призвали жителей не приближаться к нему. Расследование все еще продолжается.

По данным местной страницы Facebook Indy Pets: Lost and Found, Момо не впервые устраивает беспорядки в Индианаполисе. По словам владельца Уэйна, злокозненный примат уже сбегал 10 июля, но позже был найден и возвращен домой.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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