 

На грани срыва: Выступление Долиной на концерте памяти Шатунова под вопросом

06.10.2023, 16:38, Разное
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В их числе Дискотека Авария, Сергей Жуков, Клава Кока, Дмитрий Маликов, Артур Пирожков (Александр Ревва), Люся Чеботина и многие другие. Среди заявленных на выступление исполнителей числится и народная артистка России, эстрадная и джазовая певица Лариса Долина — ее имя красуется на афишах концерта.

Однако сегодня корреспонденту “Дни.ру” стало известно, что участие певицы в концерте памяти Юрия Шатунова находится на грани срыва. Об этом в телефонном разговоре сообщил директор артистки Евгений.

“Еще не знаю, пока ничего неизвестно”, — ответил директор на вопрос о том, действительно ли Лариса Долина выступит на концерте памяти Юрия Шатунова.

Почему же выступление любимой россиянами певицы встало под сомнение? Возможно, это как-то связано с угрозами со стороны продюсера группы “Ласковый май” Андрея Разина. Несколько дней назад он на своей странице в социальной сети разместил несколько видеозаписей с проклятиями в адрес тех, кто планирует принять участие в трибьют-шоу в Крокусе.

По непонятным причинам Разин назвал это мероприятие сатанинским, утверждал, что оно проклято. Продюсер заверил, что будет молиться о том, чтобы каждого из его участников поразили болезни — кому именно он будет молиться, Разин не уточнил. Некоторые из артистов уже отреагировали на его слова. В частности, Татьяна Буланова призвала усилить охрану.


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