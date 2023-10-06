 

Лучшая пара России: Басков обласкал губами известную певицу на глазах у всех

06.10.2023, 16:38, Разное
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“Любви все возрасты покорны” — сказал великий русский поэт, и был совершенно прав. Отечественный шоу-бизнес ярко транслирует эту идею. Молодые красивые мужчины с лихвой тянутся к обворожительным “опытным” леди, словно пчелы на мед. Вот и Николай Басков не удержался в эфире телеканала “Россия 1”.

Кто же затронул его светлые чувства? Оказывается, этой дамой стала Таисия Повалий! Известную певицу давно с удовольствием слушает и обожает вся страна. Статная, высокопарная особа с сильным голосом завоевала сердца россиян, появившись на шоу “Ну-ка, все вместе!”, которую ведет Николай Басков.

На проекте звезда исполнила свой популярный хит “Одолжила”. Тогда-то народный артист России и взял ход конем. Блондин задал гостье заветный вопрос: не о нем ли она поет? Таисия Повалий засмущалась, но светловолосый ухажер медлить не стал. На глазах у всех Николай Басков обласкал губами известную певицу — страстно поцеловал ее в щеку.

“Одолжила — и никому не отдавай!” — подытожил Басков, пока публика ликовала и требовала продолжения.

Вот так на шоу “Ну-ка, все вместе!” и сложилась лучшая пара России. Правда, на этом чудесном моменте романтическая история и закончилась. Дело в том, что Таисия Повалий осталась верна своему супругу, а холостой любимец женщин Николай Басков продолжил отвешивать комплименты встречным красавицам.


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