Мнение: Гранатолетчики?

Раз это озвучил президент России, значит, так оно и было. В телах погибших в авиакатастрофе самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружены следы ручных гранат, внешнего воздействия на лайнер не было. Владимиру Путину об этом доложил глава СКР Александр Бастрыкин.



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А еще президент сказал: «К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась. Хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и пять кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена».

Судя по информации, озвученной президентом России, события в тот роковой день могли развиваться так.

Евгений Пригожин и сопровождавшие его сотрудники ЧВК, после взлета самолета проложили «дорожку» и вдохнули кокаина. Видимо, у пассажиров начались глюки. И при этом, военно -трагические. Например, Пригожину и К могло показаться, что их окружили нацисты и бандеровцы. Подпустив врагов поближе, вагнеровцы выдернули чеку гранаты. Но если враги были глюковыми, то граната оказалась настоящей.

А если серьезно, как в салоне самолета оказалась граната? Как ее пронесли мимо службы безопасности аэропорта? Глава СКР Александр Бастрыкин озвучил президенту России Владимиру Путину хоть какую-то версию?

На снимке: место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy, в котором летел Евгений Пригожин и руководство ЧВК «Вагнер». Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ отсюда

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