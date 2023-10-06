Рупор кремлевской пропаганды: 17 ВСУшников сдаются в плен

На Донецком направлении в плен сдался целый опорник ВСУ. 17 человек приняли решение не быть пушечным мясом, оставили позиции и самостоятельно пришли в плен.

Сделали правильный выбор и будут жить.

Желающие последовать их примеру – выходите на частоту 149.200 и вызывайте "Волгу".

И вот еще свеженький пленный из "НАТОвской" 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ (это которая на "Страйкерах" и "Челленджерах").

Вызвал "Волгу" и сдался в плен (район Вербового-Работино) 5 октября. Наши вывели его через фронт с помощью дрона.

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