Скандалы: Вобла уже не та

В России стали чаще подделывать рыбу

Рыба и морепродукты сегодня являются самым фальсифицируемым продуктом на российском рынке, следует из результатов последнего мониторинга Россельхознадзора. Количество случаев обнаружения некачественной рыбы за последние пять лет выросло почти в 14 раз.

По данным Россельхознадзора, увеличивается также доля небезопасной рыбы – с 3,5 процента в 2019 году до 4,4 процента за восемь месяцев текущего года. Выступая на секции в рамках выставки «Золотая осень», начальник управления государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора Татьяна Балагула связала всплеск нарушений с выявлением в консервах незаявленных видов рыб.

Рыбное место для мошенников

Наибольшее количество фальсификата находят в консервах из сайры. Также распространена подмена продукции из атлантического лосося (сёмги) на другие, менее ценные виды лососёвых. Доля нарушений в этой категории стабильно высока – 33 процента в 2022 году, 30,8 процента с начала 2023 года. Специалисты отмечают фальсификацию трески и балтийской кильки. Последнюю подменяют на салаку, хамсу, каспийскую тюльку. За прошлый год в ходе исследований видового состава было выявлено три таких несоответствия (8,5 процента), а с начала текущего года – 18 (21,4 процента).

В 2023 году в одном из наиболее популярных видов закусочных рыбных консервов – бычки в томате – специалисты Россельхознадзора обнаружили северную путассу, в баночках с сайрой в масле – атлантическую сельдь и сардину.

В скумбрии атлантической с добавлением масла нашли дальневосточную сардину.

Также нередко атлантическую скумбрию заменяют тихоокеанской сельдью. А в икорном масле, состоящем из кеты, горбуши, нерки и радужной форели, используют только кету.

Подведомственный Россельхознадзору Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры наиболее часто выявляет несоответствия по показателям качества рыбы в Крыму, Калининградской, Московской и Новосибирской областях. Небезопасные товары обнаруживают главным образом в Мурманской, Московской, Смоленской, Калужской областях, Камчатском крае, Санкт-Петербурге. Если в 2022 году при общем количестве исследований видового состава (702) центр выявил 102 несоответствия (14,5 процента), то за восемь месяцев текущего года при 681 проверке – уже 126 (18,5 процента).

На рыбном рынке имеет место использование низкокачественного сырья или его полная подмена, говорит заместитель заведующего химико-токсикологическим отделом ФГБУ «ВНИИЗЖ» Виктор Тищенко.

– При реализации некачественного или смешанного сырья в дорогую аргентинскую креветку вроде бы неумышленно попадает какая-то другая. А человек по одной не выбирает, и получается, что покупает за цену аргентинской креветки замороженную и ещё в куске льда. Также идёт продажа частей, которые называют «пласт», с фрагментами позвоночника или с плавниками. Это тоже фальсификация, – заявляет он.

Молочные реки очистились от фальсификата

Иная ситуация наблюдается на молочном рынке. Там число случаев подделок снижается: по показателям качества – с 18,5 процента в 2019 году до 12,4 процента в текущем и по показателям безопасности – с 6,7 процента в 2019-м до 3,3 процента в 2023-м. По сведениям Россельхознадзора, мясная продукция за пять лет стала более безопасной (показатель снизился с 7 до 5,9 процента) и, согласно результатам лабораторных исследований, смогла улучшить показатели качества – количество выявленных фактов подмены сократилось с 32,8 до 14,8 процента. Татьяна Балагула объясняет это обстоятельство внедрением подведомственной системы электронной сертификации «Меркурий».

Помимо рыбокомбинатов, российского покупателя обманывают производители мёда, предприятия масложировой промышленности, производители ветеринарных препаратов, пестицидов и пищевых добавок. В число способов подделки входят разбавление дорогостоящих ингредиентов водой или некачественными веществами, а также указание на этикетке недостоверного состава и внесение на предприятиях незаявленных компонентов.

Фальсификат активно поступает в школы и другие бюджетные учреждения.

За восемь месяцев текущего года, судя по результатам мониторинга поставок Россельхознадзора, в 12,6 тыс. социальных учреждений были выявлены нарушения у 35 процентов от 3433 поставщиков и у 30 процентов от 4309 предприятий-производителей. Среди 5871 пробы продукции животного происхождения, отобранной в 2135 учреждениях, 16 процентов не соответствовали требованиям технических регламентов ЕАЭС по показателям безопасности и качества.

Рост объёма фальсифицированной продукции отражается на спросе. По итогам сентябрьского опроса «Россельхозбанка», наибольшей популярностью у россиян пользовались скумбрия, красная рыба и сельдь. 38 процентов опрошенных признались, что употребляют дары моря реже одного раза в месяц, а 32 процента – один-три раза в месяц. 34 процента респондентов заявили, что предпочитают слабосолёную или солёную рыбу, 24 процента выбирают рыбную продукцию холодного или горячего копчения, а охлаждённую и свежезамороженную приобретают 17 и 13 процентов опрошенных соответственно. Остальные 12 процентов потребляют консервы. Главное рыбное блюдо для россиян – уха (31 процент), затем следуют бутерброд с рыбой (25 процентов), роллы (21 процент), запечённая (14 процентов) и жареная (9 процентов) рыба.

Александр Колесников

Оригинал материала: “Октагон”