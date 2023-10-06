Запахи могут изменять восприятие цвета органами зрения

Оказывается, человек может повлиять на восприятие цвета, просто находясь рядом с тем, кто страдает дальтонизмом. Новое исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета, показало, что ультрафиолетовое излучение может заставить работу одного из двух сетчаток глаза работать «не так, как задумано» уже до того, как человек поменяет свое мнение.

Ученым были предоставлены снимки двух человеческих глаз, на одном из которых был отчетливо виден фиолетовый цвет, а на другом — серый. Изначально считалось, что, попав в поле зрения человека, фиолетовый и серый цвета, совершенно очевидно, будут различимы глазами, но это оказалось не так.

Исследователи изучили поглощение УФ-лучей нервными клетками сетчатки, и оказалось, что оба глаза будут видеть структуру этих лучей совершенно по-разному. Тест проводился в лабораторных условиях, однако ученые убеждены, что описанный ими эффект вполне реален. Кроме того, он будет особенно заметен, если воздействовать на восприятие одного из глаз через мозг.