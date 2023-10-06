 

Valve завершила сертификацию новой версии портативной консоли Steam Deck

06.10.2023, 15:45, Разное
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Компания Valve завершила сертификацию новой версии портативной консоли Steam Deck в Федеральной комиссии по связи США (FCC), согласно информации, представленной в The Verge.

Эта обновленная модель, обозначенная как 1030, отличается от оригинальной версии 1010 поддержкой технологии Wi-Fi 6E. Это нововведение позволит устройству работать в беспроводных сетях с частотой 6 ГГц, что обеспечит более высокую скорость и надежность соединения. Для реализации Wi-Fi 6E в Steam Deck используется чип FC66E от компании Quectel.

Пока остаётся неизвестным, есть ли у новой модели Steam Deck иные улучшения по сравнению с оригиналом. Некоторые источники на The Verge предполагают, что Valve может внести и другие изменения в аппаратную часть устройства. Однако на данный момент компания не сделала официальных заявлений относительно этой новой модели Steam Deck.

Первые улики о существовании модели 1030 появились в сентябре 2023 года, когда она успешно прошла сертификацию в Южной Корее. В то время не было ясно, какое устройство это и как оно связано с продуктами Valve.

В сентябре инженер Valve, Пьер-Лу Гриффе, сообщил, что выпуск более мощной модели Steam Deck ожидается не раньше 2025 или 2026 года. Однако это не исключает возможности выпуска консоли с улучшенным экраном или в обновленном дизайне


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