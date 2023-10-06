На телеканале RT прошли учения по работе редакции после отключения электричества

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06.10.2023, 15:33, Разное
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Во всех офисах международного телеканала Russia Today 5 октября состоялись плановые учения на случай блэкаута – коллапса энергосистемы, который сделает невозможным вещание в штатном формате.

Как заверила глава RT Маргарита Симоньян, журналисты медиахолдинга осознают свою ответственность перед своей «стомиллионной аудиторией» и предложили несколько вариантов работы в экстремальных условиях.

– Это в России нам ничего не грозит, даже если сделать ядерный взрыв над Останкино, а вот за пределами нашей прекрасной страны в любой момент может обрушиться критически важная инфраструктура. Поэтому ребята сами разработали дорожную карту на этот случай – выпуск печатной версии наших программ и радиогазеты, – написала главред телеканала в своём Telegram-канале.

По словам источника «Ведомостей» в руководстве RT, до конца года во всех представительствах медиахолдинга появятся типографии, радиоточки и дизельные генераторы с месячным запасом топлива. На их приобретение медиахолдинг получит из федерального бюджета два миллиарда рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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