 

SRF – из-за потока мигрантов через Словакию внутри ЕС снова введён пограничный контроль

06.10.2023, 15:20, Новости дня
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На территории Шенгена снова действует пограничный контроль, пишет швейцарский телеканал SRF. Австрия, Польша и Чехия контролируют свои границы со Словакией: так называемый Балканский маршрут теперь проходит через эту страну, и поток нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Афганистана только растёт. Впрочем, корреспондент SRF сомневается, что эти меры помогут, — слишком много факторов говорит против этого.


AP

Внутри ЕС снова действует пограничный контроль: Австрия, Польша и Чехия вновь ввели режим контроля на границе со Словакией, пишет швейцарский телеканал SRF.

В Словакии наблюдается рост числа нелегальных мигрантов, направляющихся в Западную Европу. В основном это молодые люди из стран Ближнего Востока и Афганистана. Большинство из них прибыло по так называемому Балканскому маршруту. В рамках Шенгенской зоны в Европе пограничный контроль фактически отменён.

Нынешняя мера носит временный характер: министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил, что контроль будет введён на 10 дней.

При этом между странами существует длинная «зелёная граница». «Если цель состоит в том, чтобы остановить поток людей в Западную Европу, то эти меры контроля не принесут никакой пользы, — считает Сара Новотны, корреспондент SRF в Восточной Европе. — Это сотни километров «зелёной» границы, и вряд ли её можно контролировать».

Сказывается также и нехватка пограничников: по словам корреспондента SRF, во многих странах не хватает персонала на границе. «Пограничник в Болгарии зарабатывает около 500 франков в месяц, что тоже недостаточно для хорошей жизни. А заборы легко перелезть, или их просто срезают», — пояснила журналист швейцарского телеканала.

Кроме того, по-прежнему видно, что контрабандисты действуют более жестоко, чем раньше, отмечает корреспондент. Например, в Болгарии был застрелен пограничник. «Контрабандисты больше не останавливаются, когда их пытаются задержать, и тем самым провоцируют несчастные случаи», — рассказывает журналист SRF.

Так называемый Балканский маршрут изменил направление и стал более северным, чем раньше. Тот факт, что беженцы теперь движутся через Словакию в Польшу, а оттуда в Германию, — новое развитие событий. Последствия этого таковы: «Беженцы появляются там, где местные жители никогда не видели массы людей с других континентов. Это их пугает». В качестве примера корреспондент приводит ситуацию в восточной Словакии или южной Польше.

Как отмечает SRF, защита границ используется в политических целях: во многих странах Восточной Европы скоро пройдут выборы. По мнению Новотны, для консервативной партии в предвыборной кампании выгодно, если она может указать на усиление охраны границ.

В некоторых странах Восточной Европы система предоставления убежища фактически отсутствует, отмечает корреспондент швейцарского телеканала: «Вы не можете приехать в Венгрию и попросить там убежища». В Болгарии система предоставления убежища также не работает. «Даже люди, которым действительно угрожает опасность, не получают там убежища. Им приходится ожидать депортации», — пишет SRF.

Именно поэтому планируемое перераспределение мигрантов внутри ЕС, по мнению корреспондента телеканала, не сработает, тем более что почти никто не хочет оставаться в Восточной Европе. Плохая структура предоставления убежища только усилит этот эффект, заключает SRF.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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