Испанский отставной генерал о слабеющей поддержке Киева – «Боррель и фон дер Ляйен, возможно, рвут на себе волосы»

По мере приближения украинского конфликта ко второй зиме в некоторых странах-донорах по обе стороны Атлантики растут признаки недовольства, и неприятие военной поддержки Киева усиливается, пишет в своей статье для газеты ABC испанский генерал-лейтенант в отставке Педро Питарч. По его словам, на фоне застопорившегося украинского контрнаступления можно сказать, что российская стратегия на Украине приносит ощутимые результаты.



AP

Неприятие военной поддержки Киева растёт, пишет в своей статье для газеты ABC испанский генерал-лейтенант в отставке Педро Питарч.

«Поскольку контрнаступление застопорилось, то, несмотря на яростную бомбардировку дезинформацией, которой мы подвергаемся, можно сказать, что российская стратегия в конфликте на Украине приносит ощутимые результаты», — отмечает автор.

Причём результаты есть как с точки зрения эрозии украинских оперативных возможностей на театре военных действий, так и с точки зрения разрушения воли на международной арене.

По мере приближения украинского конфликта ко второй зиме в некоторых странах-донорах по обе стороны Атлантики растут признаки недовольства, отмечает Питарч.

В США пакеты помощи Украине сейчас пересматривают из-за сильного давления со стороны республиканцев в палате представителей.

При этом внутри ЕС усталость от украинского конфликта ещё более ощутима, особенно в странах бывшего Варшавского договора, в которых вроде как должны преобладать антироссийские настроения.

Как отмечает автор, геополитический расклад в Восточной Европе «мутирует», как в плане поставок вооружений, так и в плане важнейшего дистанцирования от Украины.

Из пяти стран, граничащих с Украиной, — без учёта РФ и Белоруссии — Польша, Словакия и Венгрия не спешат подпитывать украинский конфликт, помогая Киеву.

«Это не очень хорошая новость для Украины, США, НАТО и Брюсселя, — отмечает Питарч. — Возможно, Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель — яростные поборники поставок всего на Украину — сейчас рвут на себе волосы».

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