Тюленей из Карелии отправили на Плутон для съемок порнофильмов

GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Внезапно нарисовавшийся на карте космической индустрии вопрос от карельских тюленей: «Где здесь секс?»

Карельские тюлени решили покорить новые горизонты, на этот раз в космосе, но цель их путешествия оставляет научное сообщество в недоумении. Они отправились на Плутон для съемок порнофильмов. Воистину абсурдная миссия, которая оставила всемирное сообщество в недоумении и смехе.

Спонсором необычного проекта выступила независимая кинокомпания «Звездный тюлень», которая уже давно славится своими экспериментами в киноиндустрии. «Мы всегда стремимся к новым горизонтам и не боимся пробовать что-то новое. Наш последний проект — это свидетельство этому», — сказал руководитель компании.

Тем не менее, многие вопросы остаются без ответов. Например, как тюлени выживут в условиях Плутона? Какие сценарии они будут использовать для своих порнофильмов? И насколько далеко готовы зайти тюлени ради искусства?

Конечно, многие критики осудили этот проект, указывая на его абсурдность. Однако публика восприняла эту новость с усмешкой, считая это очередной интернет-шуткой.

Пока проект «Тюлени на Плутоне» вызывает больше вопросов, чем ответов, все мы ждем с нетерпением появления первого порнофильма, снятого тюленями на Плутоне. Кто знает, может быть, это начало нового витка в космической порнографии?

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