 

Тюленей из Карелии отправили на Плутон для съемок порнофильмов

06.10.2023, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

GPT модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Внезапно нарисовавшийся на карте космической индустрии вопрос от карельских тюленей: «Где здесь секс?»

Карельские тюлени решили покорить новые горизонты, на этот раз в космосе, но цель их путешествия оставляет научное сообщество в недоумении. Они отправились на Плутон для съемок порнофильмов. Воистину абсурдная миссия, которая оставила всемирное сообщество в недоумении и смехе.

Спонсором необычного проекта выступила независимая кинокомпания «Звездный тюлень», которая уже давно славится своими экспериментами в киноиндустрии. «Мы всегда стремимся к новым горизонтам и не боимся пробовать что-то новое. Наш последний проект — это свидетельство этому», — сказал руководитель компании.

Тем не менее, многие вопросы остаются без ответов. Например, как тюлени выживут в условиях Плутона? Какие сценарии они будут использовать для своих порнофильмов? И насколько далеко готовы зайти тюлени ради искусства?

Конечно, многие критики осудили этот проект, указывая на его абсурдность. Однако публика восприняла эту новость с усмешкой, считая это очередной интернет-шуткой.

Пока проект «Тюлени на Плутоне» вызывает больше вопросов, чем ответов, все мы ждем с нетерпением появления первого порнофильма, снятого тюленями на Плутоне. Кто знает, может быть, это начало нового витка в космической порнографии?

Ненадежный источник: “Нейроновости”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Мнение: Немного музыки

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Что сделано Китаем, США и Японией для подготовке к войне за Тайвань

07.10 / Ольга Бузова получит звание Заслуженной артистки Российской Федерации

07.10 / Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

07.10 / Бразильские охотники показали видео с убитой чупакаброй

07.10 / Ученые: «мексиканские пришельцы» могут быть настоящими

07.10 / Мнение: О пощёчине России… Он совсем слетел с катушек?

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Миражи 1937-го года” на фоне СВО

07.10 / Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: США обвинили КНДР в поставках артиллерии в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика