Мы знаем,что частые тренировки могут замедлить процесс похудения

Частые занятия фитнесом приводят к снижению повседневной активности. Улучшают обмен веществ и обмен веществ в организме в целом.

Йога – это не только умственная работа, но и сердечно-сосудистая, дыхательная и опорно-двигательная, а также психокоррекция. Снимает болевые синдромы и делает тело более гибким, стройным.

Йоги рекомендуют начинать занятия йогой уже с 30 лет. Регулярные, динамичные занятия под руководством опытных инструкторов помогут не только укрепить здоровье, но также улучшить свою внешность, приобрести гибкость и научиться владеть своим телом.