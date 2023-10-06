 

Мы знаем,что частые тренировки могут замедлить процесс похудения

06.10.2023, 14:50, Разное
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Частые занятия фитнесом приводят к снижению повседневной активности. Улучшают обмен веществ и обмен веществ в организме в целом.

Йога – это не только умственная работа, но и сердечно-сосудистая, дыхательная и опорно-двигательная, а также психокоррекция. Снимает болевые синдромы и делает тело более гибким, стройным.

Йоги рекомендуют начинать занятия йогой уже с 30 лет. Регулярные, динамичные занятия под руководством опытных инструкторов помогут не только укрепить здоровье, но также улучшить свою внешность, приобрести гибкость и научиться владеть своим телом. 


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