В ближайшие месяцы компания Apple запланировала выпустить несколько новых планшетов

В ближайшие месяцы компания Apple запланировала выпустить несколько новых планшетов, включая iPad mini 7 и две модели iPad Air. Эта информация была раскрыта источниками и сообщена порталом 9to5mac.

Аналитик Минг-Чи Куо ранее подтвердил, что Apple работает над новым iPad mini, ожидаемым к релизу в конце 2023 или начале 2024 года. Эти планы были дополнительно подтверждены инсайдером ShrimpApplePro. Однако точная дата релиза пока остается неизвестной. Новый iPad mini сохранит дизайн своего предшественника, но будет обновлен внутренними компонентами. Текущая модель, iPad mini 6, представленная в сентябре 2021 года, оснащена процессором A15 Bionic, который также используется в iPhone 13.

Apple также в настоящее время тестирует новую версию базового iPad, с кодовым названием J126b. В предыдущем поколении был представлен iPad 10-го поколения, который имеет дизайн, аналогичный iPad Air, и порт USB-C, но с процессором A14 Bionic. Вероятно, новая модель получит улучшенную производительность, при этом сохранит текущий дизайн.

Кроме того, компания экспериментирует с двумя новыми версиями iPad Air 6, обозначенными кодовыми именами J507/J508 и J537/J538. Это может указывать на возможное появление iPad Air с разными размерами экранов или стандартной и более мощной версии. Однако также не исключено, что релиз будет ограничен только одной моделью.

В планах также флагманский iPad Pro с процессором M3. Модели этого планшета обозначены как J717 и J718 для 11-дюймовых версий с Wi-Fi и сотовой связью, а также J720 и J721 для моделей с большими экранами.

И, наконец, Apple разрабатывает новую версию клавиатуры Magic Keyboard для iPad, делая планшет ближе к ноутбуку. Эта клавиатура, с кодовым названием R219 (предыдущая версия – R1x), будет изготовлена из алюминия и имеет увеличенный трекпад. Она также будет оборудована новыми датчиками, включая акселерометр.