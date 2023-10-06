«Выше закона» — Байден следует правилам, только когда ему это выгодно

Байден наконец-то согласился построить стену на границе с Мексикой, не сумев договориться с Конгрессом и доведя миграционный кризис до критической точки. По мнению Fox News, президент США, который всегда утверждал, что не построит «ни фута стены», соблюдает закон, только когда ему это надо. В остальное время он предпочитает игнорировать жалобы людей и судиться с Конгрессом по любой мелочи.

Вы приезжаете в Чикаго, ожидая увидеть Чикаго? А политики решили, что Чикаго — это теперь Гвадалахара! Вы живёте в прогрессивной чашке Петри. Чикаго внезапно заполонили латиноамериканцы.

ЖЕНЩИНА: Вы не способны их отслеживать! Вы не знаете их имён, но хотите расселить их по всему городу! Мы этого не допустим!

ЖЕНЩИНА: Они приходят в сообщество чернокожих, где нам и так достаются ничтожные остатки. И теперь вы хотите забрать те крохи, которые у нас есть, и опустить нас на самое дно? Это несправедливо! Я этого не потерплю!

Мэр Чикаго только что вылетел на границу, чтобы разобраться в ситуации с мигрантами. А мэр Нью-Йорка Эрик Адамс только что прилетел в Мехико.

ЭРИК АДАМС, мэр Нью-Йорка: Я только что приземлился в Мехико. Полёт прошёл замечательно. И это только начало очень долгого пути, в котором мы пытаемся разобраться с проблемой потока мигрантов и лиц, ищущих убежища.

Он что, полетел Мексику в одежде Jet Set? Нам за это попадёт…

Байден превратил каждый штат в пограничный, а каждого мэра — в пограничного царя. Беспорядки на границе вынудили Байдена построить стену. Да, по указу Байдена в Техасе отменяются 26 федеральных законов, чтобы заложить 20 миль пограничной стены из-за «острой и неотложной необходимости предотвратить незаконный въезд в США». Но ведь Байден клялся, что не построит ни фута стены?

ЖУРНАЛИСТ: Трамп проводил кампанию по строительству пограничной стены. Вы готовы снести её?

ДЖО БАЙДЕН, президент США: При моей администрации не будет построено ни одного фута стены.

Неужели Байден понял, что стены работают? Нет. Байден говорит, что он строит стену, которая не работает, потому что не сделать это было бы противозаконно.

ДЖО БАЙДЕН: Я отвечу на один вопрос касательно пограничной стены — стены, на которую и были выделены деньги. Я пытался через повторное назначение перенаправить эти деньги на что-то другое. Но они (Конгресс. — ИноТВ) этого не сделали, не захотели. Потому что по закону эти деньги нельзя использовать ни на что другое, кроме как на то, на что они выделены. Я не могу этому помешать.

ЖУРНАЛИСТ: Верите ли вы в то, что пограничная стена работает?

ДЖО БАЙДЕН: Нет.

Но подождите, Байден ведь постоянно игнорирует Конгресс. Он игнорирует повестки в суд, игнорирует идеи Конгресса о продовольственных талонах, о списании студенческих кредитов. Вся его семья игнорирует налоговый кодекс. Он борется с Конгрессом в суде, если не хочет что-то делать. А теперь вдруг его заставили следовать закону? Байден был выше закона с тех пор, как переступил порог Овального кабинета. Так если стены не работают, то зачем вы прорубили в них сотню дыр для мигрирующих антилоп?

Что ж, министр Майоркас, который сделал заявление о том, что они должны немедленно построить новую стену, несколько часов спустя заявил следующее.

АЛЕХАНДРО МАЙОРКАС, министр внутренней безопасности США: С первого дня работы нашей администрации было ясно, что стена на границе — это не выход. Такова наша позиция, и она никогда не менялась.

Я был против стены до того, как стал за неё. Получается, вы строите пограничную стену, хотя пограничные стены — это не выход, и при этом вы говорили, что никогда не сделаете этого, и никогда не колебались. Понял.

А сегодня Байдену пришлось сбежать с брифинга.

ЖУРНАЛИСТ: Если вам нужно построить пограничную стену, но вы считаете, что она бесполезна, то после того, как она будет построена, вы её снесёте?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Я не вдаюсь в гипотезы. Я просто говорю вам то, что могу сказать. Факты таковы, что Министерство внутренней безопасности соблюдает закон. Тогда был 2019 финансовый год под руководством республиканцев, и Министерство внутренней безопасности обязано было это делать. Президент много раз просил Конгресс перераспределить средства, они этого не сделали, и мы не собираемся спорить с законом.

Да, Байден соблюдает закон. За исключением тех случаев, когда он берёт взятки. В остальное время Байден строго придерживается закона!

Теперь левые чувствуют себя неуютно от того, как хорошо работает общество без их участия, они ощущают себя обделёнными и недостойными. Они занимаются микроуправлением страной, как коммунисты-академики, но их эксперименты взрываются по всей стране. А выборы не за горами. Так что будем ожидать ещё несколько пограничных стен. Может быть, ещё немного полиции, которые по-тихому удаляют свои гендерные местоимения из профилей в социальных сетях.

Но уже слишком поздно. Они взяли контроль. Они безумны. А эта страна уже сыта по горло всеми этими нелепыми вещами. И левые это знают.

Дата выхода в эфир 06 октября 2023 года.

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