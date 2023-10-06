Гей-клубы обяжут передавать в военкомат информацию о своих посетителях

Увеселительные заведения для представителей сексуальных меньшинств обяжут в течение 14 дней уведомлять военкоматы о своих посетителях – с такой инициативой выступил депутат Госдумы Святослав Гуревич.

Эти данные будут использоваться для оптимизации призывного процесса.

Новые правила коснутся клубов для гомосексуалистов и транссексуалов, а также под их действие попадают все заведения, где выступают артисты-трансвеститы. Посетителей таких заведений обяжут заполнить анкету, включающую ФИО, контактный телефон, адрес проживания и отношение к военной службе. Авторы законопроекта не уточняют, как именно эта информация будет использоваться военкоматами, однако опрошенные нами эксперты считают, что таким образом будут комплектоваться группы для проведения операций в тылу врага.

С инициативой коллеги не согласен депутат Виталий Милонов, который стал единственным парламентарием, выступившим против законопроекта.

По его мнению, посетители гей-клубов должны сохранить право на тайну частной жизни, а разглашение информации о таких визитах может подорвать репутацию человека в среде силовиков. Вместо этого Милонов предложил открыть в гей-клубах пункты вербовки добровольцев для тыловых операций, в которые можно будет записаться анонимно.

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