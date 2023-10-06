 

Гей-клубы обяжут передавать в военкомат информацию о своих посетителях

06.10.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Увеселительные заведения для представителей сексуальных меньшинств обяжут в течение 14 дней уведомлять военкоматы о своих посетителях – с такой инициативой выступил депутат Госдумы Святослав Гуревич.

Война в УкраинеЭти данные будут использоваться для оптимизации призывного процесса.

Новые правила коснутся клубов для гомосексуалистов и транссексуалов, а также под их действие попадают все заведения, где выступают артисты-трансвеститы. Посетителей таких заведений обяжут заполнить анкету, включающую ФИО, контактный телефон, адрес проживания и отношение к военной службе. Авторы законопроекта не уточняют, как именно эта информация будет использоваться военкоматами, однако опрошенные нами эксперты считают, что таким образом будут комплектоваться группы для проведения операций в тылу врага.

С инициативой коллеги не согласен депутат Виталий Милонов, который стал единственным парламентарием, выступившим против законопроекта.

По его мнению, посетители гей-клубов должны сохранить право на тайну частной жизни, а разглашение информации о таких визитах может подорвать репутацию человека в среде силовиков. Вместо этого Милонов предложил открыть в гей-клубах пункты вербовки добровольцев для тыловых операций, в которые можно будет записаться анонимно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Что сделано Китаем, США и Японией для подготовке к войне за Тайвань

07.10 / Ольга Бузова получит звание Заслуженной артистки Российской Федерации

07.10 / Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

07.10 / Бразильские охотники показали видео с убитой чупакаброй

07.10 / Ученые: «мексиканские пришельцы» могут быть настоящими

07.10 / Мнение: О пощёчине России… Он совсем слетел с катушек?

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Миражи 1937-го года” на фоне СВО

07.10 / Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: США обвинили КНДР в поставках артиллерии в Россию

07.10 / Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика