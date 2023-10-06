 

ЕС увеличил импорт российского СПГ для подготовки к зиме

06.10.2023, 13:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Евросоюз нарастил объёмы поставок сжиженного природного газа из РФ для подготовки к зимнему сезону, рассказывает Marine & Oceans. На фоне ограниченного числа предложений на мировом рынке европейским странам тяжело найти новых поставщиков, притом что в этом случае газ обойдётся им дороже из-за транспортных расходов.


AP

Несмотря на украинский кризис, Евросоюз в преддверии зимы увеличил закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), пишет Marine & Oceans. Европейские страны могут найти других поставщиков, однако с учётом ограниченного числа предложений на мировом рынке на это требуется время.

Как рассказывает издание, с начала СВО Москва сильно сократила объёмы поставок газа в Европу по газопроводам, что заставило ЕС расширить список поставщиков. В прошлом году благодаря инвестициям в постройку портовых терминалов альянсу удалось увеличить закупки СПГ на 70%, из которых более 40% доставляется из США. При этом импорт российского сжиженного природного газа также вырос, несмотря на то что общий объём российского газа в европейском импорте сократился с 45% в 2021 году и 24% в 2022 году до 15% за первые семь месяцев 2023 года. С января по июль на СПГ пришлось половина всего поставляемого из РФ газа, не попавшего под санкции, тогда как в прошлом году эта цифра была в два раза меньше.

Различные западные политики и неправительственные организации призывают полностью отказаться от российского газа, однако пока, по словам экспертов, это очень сложно сделать. Они отмечают, что европейские компании связаны долгосрочными контрактами с российскими поставщиками, поэтому могут лишь постепенно сокращать российский импорт. Единственная возможность преодолеть такие правовые трудности — ввести эмбарго на российский СПГ или ограничить объёмы его поставок на европейском уровне, установив потолок цен.

Хотя сжиженный природный газ можно легко перевозить из одного региона в другой на танкерах-газовозах, специалисты указывают на ограниченное число предложений на мировом рынке. Кроме того, другие варианты поставок из США или Катара обойдутся Евросоюзу дороже из-за транспортных расходов.

В заключение Marine & Oceans подчёркивает, что пока Брюссель не планирует вводить эмбарго на российский газ. В ходе переговоров по европейскому законодательству, касающемуся газового рынка, обсуждается возможность предоставить странам-членам возможность локально ограничивать закупки газа из России.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Украина: 1200 медучреждений подверглись нападениям. Всего на восстановление украинских городов необходимо 411 млрд долларов

07.10 / Россиян призвали категорически отказаться от самодельных обогревателей

07.10 / Ночуют в офисе и нанимают телохранителей — разгул преступности в Вашингтоне напугал американских конгрессменов

06.10 / Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой

06.10 / Пелагея аж вскрикнула: Билан устроил нечто на шоу “Голос. Уже не дети”

06.10 / Новое увлечение Витаса серьезно сказалось на его внешности

06.10 / Городские службы Москвы перевели на усиленный режим из-за непогоды

06.10 / Новый SHAMAN? На Первом канале показали юное дарование

06.10 / Срочно: умер Расторгуев

06.10 / Букмекеры объявили о готовности сформировать призовой фонд для Игр дружбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика