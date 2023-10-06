Киев якобы встревожен смещением Маккарти и угрозой прекращения поддержки США

Хотя публично Украина пытается преуменьшить тревогу относительно хаоса в США, в частном порядке украинское правительство пребывает в шоке и замешательстве после смещения Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей, пишет Politico. Издание отмечает, что растущий политический хаос угрожает сорвать поставки денег и оружия Киеву.



АР

Смещение республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей стало новым поводом для беспокойства для Киева. Как отмечает Politico, усугубляющийся политический хаос в США грозит Украине потерей американской военной и финансовой помощи.

По данным издания, масштабная помощь Украине стала одной из причин, почему палата представителей конгресса поддержала резолюцию по отстранению Маккарти. Его смещение Politico называет «историческим», учитывая, что до этого ни один спикер палаты представителей не был смещён.

Произошло оно на фоне растущей критики в адрес Киева со стороны целого ряда европейских лидеров и раздающихся из некоторых стран призывов прекратить поддержку Украины. А незадолго до смещения Маккарти конгресс США проголосовал за проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, который не включал помощь Украине.

При этом украинское правительство в значительной степени полагается на иностранную финансовую и военную помощь. В следующем году страна рассчитывает получить от союзников $42,8 млрд. Значительная часть этой помощи, как ожидается, поступит из США.



Однако теперь, когда Маккарти покинул свой пост, дальнейшее финансирование Киева со стороны Вашингтона оказалось под вопросом. Неизвестно, когда будет выбран новый спикер, а без него «американская машина законотворчества застопорится».

Как отмечает Politico, всё это повергло Киев в растерянность и непонимание, чем может обернуться ситуация. Самый верный военный союзник Украины вдруг стал выглядеть ненадёжным, несмотря на заверения, в том числе президента Джо Байдена, в том, что США будут непоколебимы до тех пор, пока Украина не победит Россию.

Публично украинское правительство пыталось преуменьшить влияние хаоса в Вашингтоне на военные действия. «До избрания нового спикера палата представителей США не может голосовать по законам, однако вся остальная работа, в том числе в комитетах, продолжается», — сказала посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. Она добавила, что на данный момент у Украины остается ещё по меньшей мере $1,6 миллиардов для использования в качестве оборонной помощи и $1,23 миллиардов в качестве бюджетной помощи.

В частном порядке, однако, в Киеве царят тревога и замешательство. «Мы сходим с ума. Для нас это катастрофа», — призналась глава комитета по интеграции Украины в ЕС, народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«В этом нет ничего хорошего, мы попросту стали заложниками их внутренней политики» — признался депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Ещё один депутат, пожелавший остаться анонимным, назвал ситуацию «подставой».

Впрочем, украинское правительство утверждает, что у него сложились конструктивные отношения с большинством потенциальных кандидатов на пост спикера, и что там продолжают работать с конгрессом США над очередным пакетом помощи, пишет Politico.

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