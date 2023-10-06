Стартап Nothing начал продавать пиво в Великобритании

Стартап Nothing, известный своими смартфонами и наушниками, решил пойти дальше и начал предлагать своим клиентам пиво. Этот алкогольный напиток доступен для заказа только в Великобритании через официальный сайт бренда.

Первые упоминания о пиве от этой технологической компании появились 1 апреля 2022 года в социальных сетях. Тогда была опубликована фотография минималистичной пивной банки с логотипом бренда и надписью “Beer (5,1%)”. Многие пользователи считали это анонсом первоапрельской шутки.

Однако в октябре 2023 года компания Nothing официально объявила о начале продаж пива, сделанного в сотрудничестве с пивоварней Freetime Beer Company. Это нефильтрованное рисовое светлое пиво продается в упаковке из шести банок по цене £20 (примерно 2,4 тысячи рублей).

Планы компании Nothing включают расширение доступности своего пива “Beer (5,1%)” на мировом рынке, но конкретные страны пока не были объявлены.

Компанию Nothing основал Карл Пе, бывший глава OnePlus, и в ее инвесторах числятся такие известные имена, как создатель iPod Тони Фаделл, сооснователь Twitch Кевин Лин, гендиректор Reddit Стив Хаффман и популярный блогер Кейси Найстет.