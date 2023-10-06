Второй номер журнала «Горби»

Второй номер «Горби» — уже в продаже! Читайте, размышляйте, спорьте.

В основе раздела «Менеджмент мира» — история встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике в 1986 году, во время которой лидерам СССР и США удалось фактически увести мир с «тропы войны», наметив пути реального сокращения ядерных вооружений.

Также в номере можно прочитать:🔹 о перспективах деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке;🔹 о трех российских дефицитах (бюджета, рабочей силы и населения);🔹 об опыте союзнических отношений СССР с «англосаксами» во Второй мировой войне;🔹 о том, как глобальный мир различными мирными инициативами пытается решить проблему российской СВО и остановить кровопролитие.🔸А еще в журнале появился новый раздел «Неотложный разговор», посвященный взаимоотношениям церкви и власти при Горбачеве и в наши дни — о том, как атеист Горбачев помогал верующим обрести свои права, а сегодняшняя власть с именем бога на устах сегодняшняя власть разрушает церковь, освобожденную в перестройку.

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