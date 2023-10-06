 

Второй номер журнала «Горби»

06.10.2023, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Второй номер «Горби» — уже в продаже! Читайте, размышляйте, спорьте. 
В основе раздела «Менеджмент мира» — история встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике в 1986 году, во время которой лидерам СССР и США удалось фактически увести мир с «тропы войны», наметив пути реального сокращения ядерных вооружений.
Также в номере можно прочитать:🔹 о перспективах деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке;🔹 о трех российских дефицитах (бюджета, рабочей силы и населения);🔹 об опыте союзнических отношений СССР с «англосаксами» во Второй мировой войне;🔹 о том, как глобальный мир различными мирными инициативами пытается решить проблему российской СВО и остановить кровопролитие.🔸А еще в журнале появился новый раздел «Неотложный разговор», посвященный взаимоотношениям церкви и власти при Горбачеве и в наши дни — о том, как атеист Горбачев помогал верующим обрести свои права, а сегодняшняя власть с именем бога на устах сегодняшняя власть разрушает церковь, освобожденную в перестройку.

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Ольга Бузова получит звание Заслуженной артистки Российской Федерации

07.10 / Кто из звезд недоволен своим званием секс-символа

07.10 / Бразильские охотники показали видео с убитой чупакаброй

07.10 / Ученые: «мексиканские пришельцы» могут быть настоящими

07.10 / Мнение: О пощёчине России… Он совсем слетел с катушек?

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: “Миражи 1937-го года” на фоне СВО

07.10 / Эксперт: Россияне чаще всего связываются с аферистами при ремонте стиральных машин

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: США обвинили КНДР в поставках артиллерии в Россию

07.10 / Психолог призвала родителей отказаться от манипуляций при подготовке ребенка к урокам

07.10 / Мнение: Тик-Ток не наш??

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика