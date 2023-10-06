Где Александр Петров достал эксклюзивное кольцо для помолвки

Недавние события в жизни актера Александра Петрова всколыхнули общественность и актерскую тусовку. Все были в полном недоумении, когда на странице актера в соцсети появилась фотография из ЗАГСа, но на ней рядом с Александром была совершенно неизвестная всем девушка.

На протяжении последних нескольких лет Александр Петров встречался со своей коллегой Стасей Милославской. И все шло к тому, что скоро пара заключит брак. По крайне мере Милославская намекала на то, что не против бы выйти замуж за Петрова. Но многолетние отношения так ни к чему и не привели.

Внезапно Александр Петров сообщил, что женился. Его избранницей стала девушка по имени Виктория, с которой он был знаком всего пару месяцев.

Как признался актер, решение сделать предложение было настолько спонтанным, что он даже не успел приобрести обручальное кольцо.

Так где же Александр Петров достал эксклюзивное кольцо для помолвки? Интересно, что в ЗАГСе вопрос о том, возьмет ли Виктория фамилию мужа, тоже ранее парой не обсуждался. Однако невеста сказала “Да!” во всех случаях. И на предложение руки и сердца, и на вопрос о новой фамилии, передает Пятый канал.

Обручение пары состоялось прямо во дворе загородного дома Александра. По его признанию, шикарные букеты роз и прочая атрибутика – это не про него.

Александр сделал обручальное кольцо из того, что было: просто взял веточку с дерева и скрутил ее. Наиболее эксклюзивного кольца от известного актера сложно себе представить. Александр Петров умеет удивлять. И поклонников, и близких людей.

По его словам, он хочет провести с Викторией всю жизнь и воспитывать с ней детей.

Напомним, что бракосочетание пары состоялась десятого сентября. По словам Александра Петрова, его жена не имеет отношения к киноиндустрии.