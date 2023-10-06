 

Сорвавшаяся Дубцова открестилась от скандального Хайдарова: “Отстаньте от меня!”

06.10.2023, 10:45, Разное
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Ирина Дубцова с сожалением отметила , что слишком много рассказывает о своей жизни. “Сто раз теперь подумаю”, – написала певица в своем Телеграмм-канале.

Бывшую “фабрикантку” без ее ведома записали в жертвы пластического хирурга Хайдарова.

Ирина не скрывала, что ранее осталась недовольна проведенной Хайдаровым операцией по уменьшению груди. Певица обращалась к хирургу в 2022 году. Но участницей последних скандальных разборок, инициатором которых стала певица Слава, она быть не хочет.

Дубцова написала эмоциональный пост в своем Телеграмм-канале, где довольно резко выразилась в адрес обеих сторон нынешнего конфликта. Сорвавшаяся Дубцова открестилась от скандального Хайдарова: “Отстаньте от меня!”.

Певица заявила, что не хочет “выносить анатомические подробности на всеобщее обозрение”. Хотя тут же отметила, что ей жаль пострадавших. Ирина сослалась на то, что не любит скандалов и попросила ее не втягивать в это.

Напомним, что в июле этого года певица Слава публично заявила, что пострадала от рук пластического хирурга Тимура Хайдарова. Она делала у врача операцию по увеличению груди. Слава раскритиковала работу Тимура в соцсетях. После чего нашлись и другие девушки, недовольные результатами пластических операций Хайдарова.

Об этом ранее писали Дни.РУ.


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