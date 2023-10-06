 

«Hастоящий бич» — во Франции не могут справиться с нашествием постельных клопов

06.10.2023, 10:38, Новости дня
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Проблема постельных клопов превратилась во Франции в настоящее бедствие и даже вышла на политический уровень, пишет France 24. Особенно серьёзно дело обстоит в Париже, где клопы были обнаружены в метро и даже в кинотеатрах. Власти страны пообещали в срочном порядке изучить вопрос, ведь на кону репутация страны в преддверии Олимпийских игр, передаёт телеканал.

Одни называют это бичом, другие — нашествием. Одно ясно наверняка: проблему постельных клопов во Франции больше невозможно не замечать. Во вторник это стало вопросом политики. Матильда Пано, лидер парламентской фракции «Непокорённая Франция» обвинила правительство в длительном бездействии.

МАТИЛЬДА ПАНО, лидер фракции «Непокорённая Франция»: Вот уже шесть лет ваше бездействие является основной причиной этой взрывоопасной ситуации. Чем дольше вы ждёте, тем больше ситуация выходит из-под контроля. Мы требуем создания бесплатной, эффективной государственной службы по борьбе с вредителями, которая охраняла бы здоровье людей и окружающую среду.

В ответ на это в партии Эммануэля Макрона «Возрождение» пообещали, что до конца года представят законопроект для борьбы со вспышкой зарегистрированных случаев обнаружения постельных клопов. Французское правительство также заявило о проведении на этой неделе срочных совещаний для изучения вопроса.

Беспокойство усилилось на фоне проходящего в настоящий момент во Франции чемпионата мира по регби и подготовки Парижа к встрече спортсменов и болельщиков со всего мира по случаю Олимпийских игр 2024 года.

КЛЕМАН БОН, министр транспорта Франции: Я твёрдо намерен обеспечить сервис и безопасность на высшем уровне в транспорте на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Особенно серьёзно дело обстоит в столице. Клопы были обнаружены в метро и даже в кинотеатрах. Тем не менее это проблема национального масштаба. Каждое десятое французское домохозяйство заявляет, что сталкивалось с клопами в последние пять лет.

Дата выхода в эфир 04 октября 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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