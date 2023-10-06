Американский майор в отставке – в случае успеха испытаний ракета «Буревестник» сможет поражать цели на территории США

Крылатые ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой обладают дальностью полёта в тысячи километров и предоставят РФ возможность легко поражать цели на территории Соединённых Штатов, предупредил майор армии США в отставке Майк Лайонс в эфире CBS News. По его словам, испытания ракет будут продолжаться ещё несколько лет.

Россия, возможно, планирует провести испытания ракеты с ядерной энергетической установкой. По данным The New York Times, на спутниковые снимки попали недавние передвижения самолётов и транспортных средств в районе отдалённого полигона в Арктике. То же самое дало старт подготовке к ракетным испытаниям в 2017 и 2018 годах.

С подробностями с нами на связь выходит майор армии США в отставке и военный аналитик Майк Лайонс. Что ж, давайте обсудим эту тему. Что это означает на самом деле? Потому что, когда люди слышат слово «ядерный», они представляют ядерное оружие, но речь идёт о «ядерном двигателе». Что это значит?

МАЙК ЛАЙОНС, майор армии США в отставке: Доброе утро, Энн-Мари. Это экзотическое оружие. Обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. Это даст РФ возможность брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и значительно увеличивать его дальность полёта, скажем, оно будет способно преодолевать десятки тысяч миль. Как правило ракета «Буревестник» является обычной крылатой ракетой, которая используется, скажем так, в пределах театра военных действий. А это обеспечивает стратегическое видение.



Допустим, они размещают эти ракеты в Арктике, где сейчас их испытывают. Они смогут легко их запустить оттуда и поразить цели в Соединённых Штатах, не используя МБР. МБР — межконтинентальные ракеты, для них нужны космические программы. Эти ракеты поднимаются в космос. Это совсем другая система. Так что это экзотическое оружие, и пока его не тестировали, так что до сих пор нет уверенности, что оно будет работать.

Вы сказали, что они не уверены, будет ли это оружие работать. Как прошли предыдущие испытания?

МАЙК ЛАЙОНС: Они прошли не очень успешно, всё потому что это сложная задача. Изначально пуск ракеты осуществляется с помощью твёрдотопливного ракетного двигателя, а затем в какой-то момент полёта происходит ядерное деление, которое приводит систему в движение. В этом и заключается проблема, которую они не смогли решить. Ракеты взрывались в воздухе и вызывали аварийные ситуации на земле, при которых погибали люди.



Они до сих пор не решили проблему, так что в некотором смысле это оружие, которое скрыто за тёмной завесой и не представляет угрозы всем событиям, происходящим сейчас в мире.

На основе всего вышесказанного, если испытания пройдут успешно, есть ли у нас представление о том, когда они смогут использовать эти ракеты?

МАЙК ЛАЙОНС: Скорее всего, испытания будут продолжаться в течение ещё нескольких лет, и в конце концов РФ приступит к развёртыванию ракет. Но сейчас они всё ещё будут подпадать под действие Договора СНВ-III, срок действия которого истекает в 2026 году. Этим договором предусмотрено только 1550 единиц ядерного оружия, которые могут использовать США и Россия. Так что если они решат развернуть эти ракеты, им придётся заявить об этом в рамках договора и сказать, что это оружие теперь тоже подпадает под действие СНВ-III. Так что опять же им придётся отказаться от другого ядерного оружия, например от межконтинентальных баллистических ракет.



Другими словами эти ракеты не повлияют на войну на Украине. Но давайте взглянем на войну, мне интересно ваше мнение о контрнаступлении Украины. Как оно проходит? Конечно, выглядит так, будто оно продвигается очень медленно, но есть и прогресс. Как вы полагаете?

МАЙК ЛАЙОНС: Я полагаю, что в южном регионе, в районе Донецка и области, сохраняется патовая ситуация, которая больше всего угрожает Крыму. Украине нужно преодолеть многочисленные оборонительные линии, при этом у них до сих пор нет техники, например, боевых машин пехоты Bradley и танков M1 Abrams. У них до сих пор нет воздушного прикрытия и всего того, что необходимо для проведения наступательных операций обычного типа. А без превосходства в воздухе не следует ожидать успеха контрнаступления.



Приближается зима, которая создаст больше проблем для Украины, чем для России. И когда с приходом весны наступление возобновится, —что сейчас сложно даже представить, —если Соединённые Штаты не обеспечат тот уровень поддержки, который сейчас находится под вопросом из-за ситуации в конгрессе, то, как мне кажется, Украину ждут большие проблемы.

Майк Лайонс, как обычно приятно вас видеть. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 4 октября 2023 года.

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