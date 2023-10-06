Мнение: О соблазнительной версии «обезьяны с гранатой»… Но пипл — схавает?

Люди погибли — это факт. Причины, почему трагедия с ними случилась при ясном небе средь бела дня, до сих пор пытаются нам объяснить. Конспирологические теории множатся. Но вот появилась свежая и «всех устраивающая» версия.

По первому впечатлению, это новое издание «взорвавшегося кондиционера» и «они сами себя обстреляли/взорвали/сожгли» (нужное подчеркнуть). Но не всё так просто.

Во-первых, потому…

…что эту версию озвучил Сам. Причём, на весь мир. Отлично понимая и глубину интереса к «теме», и возможные последствия, в том числе для своей репутации.

Вот что было сказано дословно: «Я знаю, наверняка висит в воздухе вопрос: а что случилось с руководством компании и так далее. Мы знаем об авиакатастрофе, мне руководитель Следственного комитета [Александр Бастрыкин] доложил буквально на днях: в телах погибших при катастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолёт не было – это уже установленный факт, результат экспертизы… Но следствие не завершено. Да, к сожалению, о наличии алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в [офисе] компании [«Вагнер»] в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов [рублей] наличными, но и пять килограммов кокаина. Но, повторяю ещё раз: на мой взгляд, надо было бы провести такую экспертизу, но она не была проведена. То, что есть, я Вам сказал».

Тут, конечно, сразу возникает ужасное подозрение. Мол, нас пытаются уверить в том, что всё руководство компании — люди, прошедшие ряд вооружённых конфликтов на нескольких континентах:

а) склонны к зависимостям;

б) не умеют обращаться с боеприпасами;

в) нарушают базовые правила воздушной безопасности.

После чего все, конечно, заделываются «станиславскими» и понимающе подмигивают.

Но, похоже, именно на такую реакцию не только публики, но и тех-кого-надо был весь расчёт.

Что сказано по факту:

1. На элементах самолёта не обнаружено следов внешних воздействий.

2. В самолёте, вероятно, перевозились ручные гранаты и иные боеприпасы.

3. В офисе компании, чьи представители были на борту, обнаружены наркотики.

Связаны ли между собой эти пункты? Нет. Это «фактики в мире галактики». Более того, какой-то зависимости между ними тоже не просматривается. Но она и не заявляется. По сути, людям предлагается додумать самим, что раз имеется 1-2-3, то это взаимосвязано и объясняет причину катастрофы.

Хотя на деле…

Имел ли кокаин, найденный в офисе, отношение к последнему полёту сотрудников компании, а тем более — к их привычкам и склонностям? Не известно.

Были ли нарушены правила транспортной безопасности по перевозке опасных и взрывчатых веществ? Не установлено.

Могли ли боеприпасы, перевозимые на борту, сдетонировать после удара о землю, отчего их «фрагменты» — даже не осколки! — попали в тела жертв? Сказанное этой гипотезе не противоречит.

То есть, на самом деле, причина произошедшего остаётся в том же тумане, что и на момент авиакатастрофы. Но некие выводы уже, по сути, навязываются, хотя и без прямых подтасовок.

Но, может, это всё и не объяснение случившегося, а прямое предупреждение кому-то ещё, мол, ведите себя тихо, иначе и у вас «ручная граната» взорвётся в самый неподходящий момент?

Так что самое интересное — кому это всё адресовано?

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